Spotrebitelia ocenili až sedem noviniek COOP Jednota vlastnej značky

22.5.2025 (SITA.sk) -COOP Jednota ponúka svojim zákazníkom širokú škálu produktov pod deviatimi vlastnými značkami: Tradičná kvalita, Mamičkine dobroty, Dobrá cena, COOP Premium, Junior, TOMU VER, Zelovoc, Biova a Perun. Tento rok boli novinky od značiek TOMU VER a Tradičná kvalita niekoľkokrát ocenené v rámci Voľby spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2025, čo je nezávislé hodnotenie nových produktov na trhu, o ktorých výbere rozhodujú priamo spotrebitelia.Celkovo bolo ocenenie udelené v 48 kategóriách, z čoho bolo 36 potravinových a 12 nepotravinových kategórií. Výrobcovia mohli do súťaže zadarmo prihlásiť svoje novinky, ktoré uviedli na trh od januára 2024 do apríla 2025. Hodnotenie prebiehalo formou online prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť NIQ na reprezentatívnej vzorke 2 000 spotrebiteľov. Respondenti posudzovali rôzne faktory ako kvalitu, chuť, obal, funkcionalitu a tiež to, ako daný produkt zapadá do ich životného štýlu. Tento proces umožňuje získanie hodnotnej spätnej väzby priamo od zákazníkov.Potraviny pod značkou Tradičná kvalita spája overená receptúra a kvalitné suroviny. Väčšina z nich pochádza od slovenských dodávateľov. V tejto kategórii nájdete potraviny ako mlieko, maslo, tvaroh, jogurty, syry či mäsové výrobky, ale aj ryžu výberovej kvality, mak, cukrovinky a mnoho iného. Spotrebitelia v prieskume ocenili müsli s červeným ovocím a hláškovú polievku."Podpora predaja slovenskej produkcie je jedným z kľúčových strategických cieľov COOP Jednoty. Preto máme v našej ponuke výrobky od slovenských dodávateľov, ktoré dominujú nielen v našich regáloch, ale aj v portfóliu vlastných značiek. Dôraz kladieme na krajinu pôvodu výrobkov a uprednostňujeme práve slovenských dodávateľov a producentov. Našim zákazníkom tým ponúkame kvalitné slovenské potraviny za výhodné ceny, čím podporujeme nielen ich spokojnosť, ale aj domácu ekonomiku a rozvoj regiónov. Sme hrdí, že produkty našich vlastných značiek sa tešia medzi zákazníkmi veľkej obľube," uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko.Najnovším prírastkom medzi vlastnými značkami COOP Jednota je TOMU VER, ktorá je určená pre zákazníkov so špecifickými stravovacími potrebami, ako sú intolerancia na lepok alebo laktózu, alebo pre tých, ktorí sa zaujímajú o zdravšiu výživu. Produkty tejto značky sa umiestnili v piatich rôznych kategóriách. Spotrebitelia zahlasovali najviac za arašidovú oblátku, kukuričné piškóty, bezlaktózové maslo, proteín chlebík a bezlaktózovú smotanu na šľahanie."Veľkou témou tohto ročníka je opäť udržateľnosť a s ňou súvisiaci záujem o zdravý životný štýl. Stále viac zákazníkov trpí potravinovými intoleranciami a musí pri výbere zohľadňovať vlastnosti produktu, čo potvrdzujú aj kategórie programu ako Bezgluténové oblátky, Bezgluténové piškóty, Cereálie, Špeciálne smotany a krémy, Proteínové tyčinky, Rastlinné nápoje či Vegetariánske výrobky," uvádza projektová manažérka programu Voľba spotrebiteľov Veronika Trembáčová.Každý produkt z ponuky vlastných značiek COOP Jednota prechádza prísnymi kontrolami v akreditovaných laboratóriách, aby spĺňal najvyššie štandardy kvality a bezpečnosti. Na obaloch sa nachádza logo "Garancia COOP kvality", ktoré je zárukou, že zákazník dostáva to najlepšie, čo trh ponúka. COOP Jednota sa pravidelne zapája do odborných či spotrebiteľských prieskumov a súťaží, čím získava cenné skúsenosti a spätnú väzbu.Arašidová oblátka značkyPiškóty kukuričné značkyMüsli s červeným ovocím značkyBezlaktózové maslo 82 % značkyHlášková polievka značkyProteín chlebík značkyBezlaktózová smotana na šľahanie 30 % značkyInformačný servis