Kto nestihol prvú kamennú výstavu po koronavíruse, môže ju navštíviť online na GLOBALEXPO

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Uplynulý víkend (17.-19.7.) sa na Slovensku uskutočnila prvá kamenná výstava od prepuknutia koronavírusu - SPIŠ-EXPO 2020, ktorej partnerom je online výstavisko GLOBALEXPO V poradí 53.ročník výstavy prebehol za dodržania prísnych protiepidemiologických podmienok na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Aj keď brány výstavy sú už zatvorené, všetci tí, ktorí sa tejto výstavy nemohli zúčastniť, môžu online kedykoľvek kontaktovať všetkých vystavovateľov prostredníctvom GLOBALEXPO V prípade SPIŠ-EXPO ide o najstaršiu výstavu na Slovensku, ktorej sa tento rok zúčastnilo približne 90 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska či Poľska. Na rozdiel od iných slovenských či celosvetovo známych výstav, ktorých brány sú stále zatvorené, sa toto podujatie úspešne uskutočnilo. "Partnerom spoločnosti SVT, organizátora SPIŠ-EXPO a TATRA-EXPO sme z toho dôvodu, že úspešne spájame offline a online svet výstav, aby sme dokázali pre vystavovateľov spraviť viac. Kamenná výstava skončí za tri dni a potom je už veľmi ťažké dopátrať sa, ktorí vystavovatelia sa výstavy zúčastnili. Keďže so SVT sme partneri, tak sme preniesli všetkých vystavovateľov zo SPIŠ-EXPO do online sveta. Tu si ktokoľvek a kedykoľvek môže pozrieť v štyroch svetových jazykoch kto tam vystavoval a vie si prečítať kľúčové informácie o týchto vystavovateľoch," vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik. GLOBALEXPO ponúka dve základné funkcionality a to bezplatný a platený plán. Začína to jednoduchou formou registrácie, a to buď samoregistráciou vystavovateľa cez interaktívneho sprievodcu alebo asistovanou registráciou cez e-mail alebo zaslaním obyčajnej SMS. Tým je umožnené firme už do piatich minút vystavovať na niektorej z online výstav.Bezplatný plán – tzv. EXPO vizitka, ponúka a zobrazuje základné informácie o firme ako názov spoločnosti, kontaktnú osobu, email, obrázok, mapu a krátky popis činnosti do 300 znakov. "V tomto prípade sa nemôžeme rozprávať o samotnom EXPE, prostredníctvom ktorého sa firma prezentuje vo veľkom, a to s certifikátmi, s obrázkami, videami, pripraveným prezentačným materiálom. Čiže pokiaľ má firma záujem vystavovať naozaj plnohodnotne a na svetovej úrovni 21. storočia, tak odporúčame platenú verziu. Aktuálne však plánujeme prostredníctvom bezplatného plánu firmám sprístupniť na časovo limitované obdobie siedmich dní platenú verziu našej stránky, prostredníctvom ktorej si spoločnosti môžu otestovať a vyskúšať všetky funkcionality, ktoré GLOBALEXPO ponúka," priblížil Bielik.Vystavovatelia s plateným plánom majú ďaleko širšie možnosti využitia online výstav GLOBALEXPO . "S nami nie je potrebné riešiť samostatne webhosting, drahú výrobu webovej stránky nehovoriac o e-commerce riešení. Práve naopak, vytvárame jednoduché a unifikované online prostredie bez reklám a rušivých prvkov so zámerne jednoduchým prostredím na prezentáciu kľúčových informácii o činnosti vystavovateľa, jeho produktoch a službách – a to vo viacerých jazykoch," spresnil Bielik.Víziou GLOBALEXPO je byť najväčším a najdôveryhodnejším online výstaviskom na svete. Vystavovatelia, ako aj samotní návštevníci alebo nákupcovia sa ich nemusia zúčastňovať osobne a zbytočne cestovať. "Jednoznačne tým šetria čas, energiu a peniaze. Kto mieni využiť celkový potenciál naplno, môže kedykoľvek z bezplatného plánu prejsť na niektorý z platených plánov a využiť celý potenciál online výstavy naplno s našou maximálnou podporou," objasnil Bielik.Aktuálne pripravuje organizáciu tzv. EXPO DAYS, ktoré predstavujú aktívne a živé (live) výstavy. Ich cieľom je zabezpečenie diferenciácie produktov konkurencie v aktuálnom online priestore."EXPO DAYS budú mať časovo obmedzenú a presne definovanú promo aktivitu nielen na platforme GLOBALEXPO , ale aj prostredníctvom sociálnych sietí a PR správ. Počas konania EXPO DAYS má potenciálny zákazník alebo budúci odberateľ možnosť dohodnúť si online schôdzku s konkrétnym vystavovateľom a dopytovať sa ho na detaily ponúkaných produktov alebo na konkrétnu spoluprácu. Vystavovatelia zase budú mať unikátnu možnosť a priestor odprezentovať sa netradičným spôsobom," dodal na záver. GLOBALEXPO ako čisto slovenská online aplikácia vznikla po niekoľkoročnom vývoji v roku 2018 vďaka správnej kombinácii expertov na informačné technológie a ľudského tvorivého myslenia. Oficiálne spustila svoju webovú aplikáciu www.globalexpo.online koncom roka 2019. Za pol roka fungovania tejto platformy zaznamenalo GLOBALEXPO na svojich 26. výstaviskách cez 400 registrácií. Aktuálne je jednou z najviac žiadaných Potravinárstvo, ktorá od svojho spustenia od júna má takmer 60 vystavovateľov. Viac informácii nájdete na stránke spoločnosti GLOBALEXPO Informačný servis