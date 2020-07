Na Slovensku ročne hospitalizujú z dôvodu úrazu 80.000 ľudí a leto úrazom praje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Až 80.000 ľudí, ktorí utrpeli úraz, zostávajú následne aj hospitalizovaní. K úrazom síce dochádza celoročne, ale leto im obzvlášť praje vďaka zvýšeného pohybu v prírode, pri vode či väčšej odvahe ľudí počas dovoleniek.Vyplýva to z oficiálnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2018. Zatiaľ čo príčinou takmer polovice úrazov s následnou hospitalizáciou sú pády v domácom prostredí, zvyšné zranenia vznikajú na ulici či športoviskách. Ide o úrazy, ku ktorým došlo pri vode, cestovaní a športe, pričom nezanedbateľnú časť tvoria aj úrazy na športových ihriskách, v aquaparkoch, či počas turistiky v horách. Zvýšenú úrazovosť počas leta spôsobuje aj tzv. zmena alebo neznalosť prostredia a to napríklad keď mestské deti idú na prázdniny k starým rodičom na vidiek."Približne tretinu všetkých nahlásených úrazov v našej poisťovni tvoria drobnejšie poranenia typu podvrtnutý členok, tržné rany či odreniny. Za nimi nasledujú zlomeniny ruky a nohy a približne pätinu tvoria vážnejšie zranenia, akými sú poranenia chrbtice a hrudného koša," uviedla produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.Podľa NCZI priemerná doba hospitalizácie ľudí s úrazmi bola v roku 2018 6,2 dňa. V prípade úrazov spôsobených pádom došlo najčastejšie k poraneniu hlavy, potom nasledovali poranenia kolien a predkolenia alebo bedra a stehna. Aj keď drobnejšie zranenia sa obvykle liečia v domácom prostredí, u ťažších prípadov nie je výnimkou hospitalizácia. V každom prípade, aj bez spomínanej hospitalizácie, ide o zásah do rodinného rozpočtu. Finančné straty po úraze pomôže zmierniť poistenie denných dávok za liečenie úrazu. "Napríklad v rámci tohto poistenia v prípade otrasu mozgu budeme po dobu 15 dní vyplácať dennú dávku. Pokiaľ by išlo o zlomeninu stehennej kosti, tak ide o dobu 185 dní," priblížila Poleková."Čo sa týka úrazov, ku ktorým dochádza počas leta, tak evidujeme zvýšený počet udalostí, najmä zlomeniny, podvrtnutia kĺbov a pomliaždeniny. Najzastúpenejšiu skupinu nahlásených úrazov tvorí v prípade detí veková skupina od štyroch do ôsmich rokov, v prípade dospelých veková skupina 25 až 35 rokov" priblížila Poleková. Úrazy, či už menšieho alebo väčšieho charakteru dokážu skomplikovať život bez ohľadu v akom ročnom období k nim dôjde a sú jednou z častých príčin práceneschopnosti. Obzvlášť závažný úraz s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nie len do životného tempa, ale rovnako do života celej rodiny. Žiaľ, aj smrteľné úrazy prichádzajú nečakane a bez varovania. "Veľkou záťažou však môžu byť aj menej vážne situácie, napríklad dlhodobejší pobyt v nemocnici alebo pracovná neschopnosť, ktoré sa rovnako výrazne podpíšu na príjmoch i rodinnom rozpočte. Aj z tohto dôvodu je všeobecne odporúčané mať uzatvorené úrazové poistenie ," vysvetlila Poleková.