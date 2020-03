Kto obsadí ministerské posty v Matovičovej vláde? Medzi kandidátmi je aj človek blízky k Poórovi

Niektoré kontúry sú jasné

Má údajne blízko k podnikateľovi Poórovi

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Politici budúcej koalície zatiaľ nechcú hovoriť, ako obsadia jednotlivé ministerské posty vo vláde. Zatiaľ len zhodne tvrdia, že „keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič“.„Dohodli sme sa, že už nebudeme hovoriť žiadne mená,“ povedal predseda Sme rodina Boris Kollár krátko pred stretnutím v centrále Národnej banky Slovenska , kde predstavitelia štyroch strán tvoriacej sa koalície diskutujú o zámere strany Sme rodina postaviť ročne 25-tisíc štátnych nájomných bytov. Podľa Kollára sa lídri koalície stretávajú každý deň. „Všetci štyria neviem kedy, či príde vôbec pán Kiska z Popradu,“ podotkol Kollár.Poslanec Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Eduard Heger o skladaní vlády uviedol, že „nejaké tie kontúry sú jasné“. Odmietol však povedať, či bude ministrom financií.„V prvom rade sa bavíme o programových prioritách a s tým súvisia aj jednotlivé mená. Nechcem ísť do debaty o jednotlivých menách,“ poznamenal.Jedným z kandidátov na post ministra dopravy má byť expert Sme rodina Štefan Holý. Časti koalície prekážajú medializované informácie, že Holý má blízko k podnikateľovi Vladimírovi Poórovi.Ten sa v minulosti politicky angažoval v HZDS a spomína sa, že bol v pozadí strany Smer - sociálna demokracia . „Toto sú veci, ktoré patria za zatvorené dvere. Diskusia za uzatvorenými dverami je veľmi korektná a otvorená,“ dodal Heger.Od minulého týždňa pokračujú rokovania o vytvorení koalície štyroch politických subjektov - OĽaNO, Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí . Štvorkoalícia má obsadiť v parlamente 95 kresiel zo 150.Prezidentka Zuzana Čaputová očakáva od Igora Matoviča (OĽaNO), ktorého poverila zostavením vlády, že ju predstaví do dvoch týždňov. To znamená, že by mala byť známa na budúci týždeň v stredu.