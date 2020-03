Kiska pre problémy so srdcom vynechá rokovania o novej vláde, zastúpi ho Remišová

Exprezident upraví svoj program

Zastúpi ho Remišová





9.3.2020 - Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska vynechá rokovania o zostavovaní novej koalície po parlamentných voľbách. Dôvodom sú zdravotné problémy so srdcom.Exprezident to uviedol na svojom účte na sociálnej sieti, pričom informoval aj budúceho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Kisku bude zastupovať na stretnutiach podpredsedníčka strany Veronika Remišová.„Žiaľ, problému so srdcom som sa stále nezbavil. Dnes som v kardiocentre podstúpil kontrolu srdca, ktoré ani po minuloročnej operácii na odstránenie arytmie nefunguje tak, ako by malo. Zákrok mi pomohol len čiastočne a problém sa mi v poslednom čase opakovane vracia. Na základe odporúčania lekárov tak na najbližšie obdobie upravím svoj pracovný program,“ napísal exprezident.O jeho zdravotných problémoch vie aj Igor Matovič, ktorý vedie ako budúci premiér rokovania so stranou Za ľudí, hnutím Sme rodina aj stranou Sloboda a Solidarita (SaS)."Na rokovaniach o vytvorení vládnej koalície ma bude zastupovať Veronika Remišová a ďalší podpredsedovia. Telefonicky som o tom informoval aj Igora Matoviča,“ dodal Kiska.Kiska verí, že strany vytvoria stabilnú vládu. „Verím, že spoločne vytvoríme stabilnú vládu, a aj strana Za ľudí bude môcť naplniť program na základe ktorého jej ľudia vo voľbách dali dôveru,“ uzavrel.