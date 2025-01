Kto platil cestu Šutaja Eštoka do Abú Zabí na Formulu 1? Pýta sa Nadácia Zastavme korupciu a podáva na ministra trestné oznámenie

Ministerstvo nemá dôkazy o slovách Šutaja Eštoka

Vážne porušenie zákona

14.1.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu podáva na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s cestou ministra vnútra a predsedu strany Hlas-SD Matúša Šutaja Eštoka do Abú Zabí trestné oznámenie. Jeho výlet na Formulu 1 by podľa nadácie mohol napĺňať podstatu trestného činu prijatia nenáležitej výhody alebo takzvané „prikrmovanie“.Ako ďalej uviedla mimovládna organizácia, podozrenie nadobudla po dôkladnej analýze informácií a podkladov k ministrovej ceste. Podotkla, že podľa dostupných informácií mala cesta, vrátane VIP vstupov a leteniek, stáť viac než 30-tisíc eur a Šutaj Eštok ju absolvoval i so svojou manželkou a ďalšími osobami.„Minister Šutaj Eštok sa po prepuknutí kauzy obhajoval, že na preteky dostal pozvanie od prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) . Podľa medializovaných informácií však ministerstvo nemá žiadne informácie o takomto pozvaní. Minister neskôr uviedol, že pozvanie neexistuje v písomnej podobe a nebolo adresované ministrovi ako verejnému činiteľovi,“ uvádza Zastavme korupciu.Mimovládna organizácia tiež upozornila, že hoci Šutaj Eštok verejne deklaroval, že náklady na cestu hradil sám, odmietol na to predložiť dôkazy.„Existuje preto dôvodné podozrenie, že minister mohol získať nenáležitú výhodu, čo je neprípustné z pohľadu zákona i etických štandardov verejnej služby,“ vraví riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Priblížila tiež, že nenáležitou výhodou zákon rozumie majetkové či nemajetkové plnenie, ktoré je spôsobilé ovplyvniť verejného činiteľa.Predmetná výhoda prevyšuje hodnotu 200 eur, prípadne neoprávnene zvýhodňuje verejného činiteľa či jeho blízkych. Postačujúce je, ak verejný činiteľ výhodu súvisiacu s jeho postavením či funkciou prijme, nie je potrebné porušenie žiadnej povinnosti či poskytnutie protihodnoty.„Podľa medializovaných informácií sa minister na pretekoch F1 stretol napríklad aj s finančníkom z PPF Jurajom Šaštinským, ktorý v minulosti pracoval pre Pentu a spomína sa aj v spise Gorila. PPF na Slovensku napríklad ovláda televíziu Markíza či dodávateľa diaľničného mýta firmu SkyToll,“ podotýka Nadácia.Zastavme korupciu uvádza, že prijatie nenáležitej výhody je vážnym porušením zákona a oslabuje dôveru občanov vo verejné inštitúcie. Apeluje na dôkladné vyšetrenie prípadu a očakáva tiež, že orgány činné v trestnom konaní podajú verejnosti transparentné vysvetlenie.