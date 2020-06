Kto pomohol Slovensku? My všetci. Ďakujeme

programátorom stránky a ďalším skvelým zázračným ľuďom z Pixel Federation, ktorí organizovali runnerov, riadili faktúry a nákupy, aktualizovali web a sociálne médiá,



neúnavnému dopytovému a distribučnému tímu z Curaprox Slovensko, ktorí neúnavne zberali a overovali dopyty a pripravovali distribúciu



komunikačným profesionálom zo SEESAME, ktorí sa starali o to, aby sa o ľudia dozvedeli o možnosti pomáhať



Kalixt Slovensko s.r.o. za poskytnutie skladu



DPD SK, vďaka nim sa ťažko získané ochranné pomôcky plynulo a rýchlo dostávali zdravotníkom a ľuďom v prvej línii



ľuďom z portálu Sashe za šitie rúšok, ktoré sa pri zvládnutí pandémie ukázali ako kľúčové,



Demotivácii a všetkým influencerom, vďaka ktorým sa v pomoci spojilo celé Slovensko,



VÚB za nasadenie pri získaní unikátnych čističiek vzduchu pre UNB a poskytnutie reklamného priestoru a Rádiu Express za neskutočnú mediálnu podporu,



a v neposlednom rade všetkým runnerom, pilotom a pomocníkom za každú dobrovoľne strávenú minútu na ceste, v lietadle či v sklade, ktorou ste tomuto projektu pomohli.





5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku vznikla na začiatku pandémie, keď si ešte nikto z nás nevedel predstaviť jej priebeh a možné následky. Obrázky z Talianska však vyvolávali tie najhoršie obavy, že ak sa podobný scenár zopakuje u nás, náš zdravotný systém to nemôže zvládnuť. Rukavice, chirurgické rúška, respirátory, operačné čiapky, ochranné štíty, overaly, dezinfekčné prostriedky, okuliare, bezkontaktné teplomery, germicídne žiariče, čističky vzduchu – to všetko chýbalo nemocniciam, ambulanciám, zariadeniam sociálnych služieb, záchranárom, lekárňam.A to bol impulz, aby sa dala dokopy skupina ľudí, ktorá sa naživo predtým nikdy nestretla, a pokúsila sa situáciu zvládnuť. To podstatné sa však podarilo iba vďaka tým, ktorí našej iniciatíve dali dôveru a podporili ju finančne, tovarmi a službami, ale aj nespočetnými hodinami svojho času a energie.Počas dvoch mesiacov, v najťažšom období pandémie, sa nám spoločne podarilo vyzbierať vyše 1,3 milióna eur na adresnú pomoc zdravotníckym zariadeniam. Bolo to spolu 10 626 darov od 186 firiem a 10 404 jednotlivcov.Ďakujeme darcom každého jedného daru. Ale aj tým, ktorí prispeli nielen finančnou čiastkou, ale najmä svojou energiou, časom, know how a profesionalitou:Ďakujeme vám všetkým za všetky vaše podporné správy, ochotu pomôcť, zapojiť sa, ísť s kožou na trh, vyjsť z komfortnej zóny, prispieť a ukázať, že dôvera a solidarita nám na Slovensku nie sú cudzie.Teraz už vďaka vám vieme, že všetko dokážeme zvládnuť.Informačný servis