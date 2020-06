Reakcie politikov a organizácií na prejav prezidentky v parlamente

Správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky bola vyvážená, dotkla sa všetkých tém i pálčivých otázok. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). "Je teraz na každom, kto sa v tom mal nájsť, aby urobil sebareflexiu a posunul občiansku spoločnosť dopredu," doplnil.

Prejav bol podľa Kollára "veľmi jemne ladený", avšak každý, komu chcela svoje slová adresovať, sa tam podľa neho nájde. Dodal, že hlava štátu jasne zhodnotila, že sa "premrhala" jedna miliarda na digitalizáciu a informatizáciu. "Nefunguje to, odborníci jasne povedali už v minulosti, že sa to dalo urobiť za 200, 300, 400 miliónov a funkčne," dodal v tejto súvislosti.



Kollár tiež zachytil výčitky voči vláde, že pomoc v koronakríze je komplikovanejšia a administratíva je veľmi zložitá. "Treba pripraviť zmenu verejnej správy, ale ruka v ruke s digitalizáciou. Nesmieme premrhať túto možnosť," uzavrel.

I. Matovič: Správa o stave republiky bola vyrovnaným, férovým prejavom



Správa o stave republiky bola vyrovnaným, férovým a dôstojne predneseným prejavom. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente. Podotkol, že kritiky v ňom bolo omnoho menej ako chvály, pričom kritiku považuje za opodstatnenú. Hlava štátu podľa neho pripomenula predvolebné sľuby, aby cesta za transparentnosťou bola transparentná. "Touto cestou sa treba vydať," povedal.

Prejav bol podľa Matoviča vyrovnaný, dobrý a férový voči Slovensku, politikom i ľuďom. Premiér v reakcii uviedol, že v správe si všimol aj tému prokuratúry a výhrady k legislatívnemu procesu. "Keď medzi riadkami bolo myslené, že poslanecký návrh nie je riadny legislatívny proces, v tom prípade treba zmeniť ústavu a poslancom treba zobrať právo predkladať zákony. Ja považujem aj poslanecký návrh za riadny legislatívny proces," povedal novinárom.

Na slová prezidentky o tom, že v prípade kultúrno-etických tém jej chýba poctivá debata, premiér reagoval, že úlohu v tom zohrali médiá. "Myslím si, že skôr médiá strašili takýmito zmenami, robili aj z našich poslancov strašiakov. Omnoho menej to bolo v súlade s realitou," dodal.





R. Sulík ocenil, že sa prezidentka v prejave venovala budúcnosti i ekonomike



Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej bol zaujímavý najmä tým, že triezvo zhodnotil súčasnosť a pozeral sa do budúcnosti. Povedal to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorého teší, že prezidentka sa venovala v správe o stave republiky aj ekonomickým riešeniam. Sulík skonštatoval, že s krízou sme sa úspešne vyrovnali z medicínskeho hľadiska a teraz je na rade riešiť ekonomické hľadisko. Považuje za dôležité pozrieť sa na osudy podnikateľov.



Sulík súhlasí s Čaputovou s tým, že sa treba pozerať dopredu. "Venujem sa oblasti podnikových technológií, a tu sa budeme snažiť hrať svetový prím," dodal.

Z prejavu prezidentky si vzal aj to, že ak sa naozaj posnažíme, vieme byť veľmi úspešnou krajinou. Ak sa chceme rýchlo vymotať z krízy, potrebujeme podľa Sulíka zlepšenie ekonomického prostredia i strategické rozhodnutia štátu. Ocenil, že hlava štátu venovala dlhšiu pasáž vede a výskume. "To je oblasť, ktorá bola doteraz zanedbávaná," reagoval.



Predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková (SaS) sa stotožňuje so slovami prezidentky o potrebe zlepšenia financovania zdravotníctva.

Šeliga a Remišová súhlasia s prezidentkou,že kríza je šancou na posun vpred

Pellegrini: Prezidentka dala jasne najavo, že výzvou pre vládu je zvládnuť krízu

Kríza v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je šanca posunúť Slovensko dopredu. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v súvislosti so správou prezidentky SR Zuzany Čaputovej o stave republiky, ktorú hlava štátu predniesla v piatok v pléne parlamentu. Podobne to vidí aj podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Obaja ocenili prejav prezidentky v pléne.Šeliga skonštatoval, že kríza je šancou posunúť Slovensko dopredu v oblasti ekonomiky, spravodlivosti aj v spoločenských otázkach. Súhlasí tiež so slovami prezidentky, že pri legislatívnych zmenách v oblasti hodnôt je potrebná diskusia. "Aj keď nemáme spoločné rovnaké názory, ak vieme diskutovať, vieme sa vyvarovať konfliktu. To je základ, o tom je demokracia," uviedol. V súvislosti s vyjadrením prezidentky o prílepkoch k zákonom a skrátených konaniach povedal, že v súvislosti s ochorením COVID-19 je zrýchlený režim potrebný. Dodal, že ani prezidentka nemala problém podpísať zákony, ktoré takto prešli plénom, keď bol dôvod na ich urýchlenie.Remišová súhlasí s prezidentkou aj v tom, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zvládli koronakrízu najlepšie, a to aj vďaka spolupatričnosti ľudí. "Kríza nás ekonomicky vyčerpala, ale zároveň to berieme ako príležitosť," podotkla s tým, že je to šanca zbúrať staré a nefunkčné korupčné schémy, tvoriť na nových základoch a splniť predvolebné sľuby.Rovnako poukázala na problémy v oblasti IT a digitalizácie, na vysoké investície do informatizácie za minulej vlády a neefektivitu nastavenia systémov. Pripomenula tiež veľký finančný balík pomoci z Európskej únie, ktorý má pomôcť riešiť dôsledky krízy. Zdôraznila, že využitie týchto peňazí musí byť efektívne a nesmú sa zbytočne premrhať.



Prezidentka Zuzana Čaputová dala vo svojej správe jasne najavo, že výzvou pre túto vládu je čo najlepšie zvládnuť sociálnu a ekonomickú krízu, ktorá sa na nás valí. Povedal to podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD). Neprekvapilo ho, že hlava štátu pomenovala oblasti, ktoré považuje za prioritné, a to sú sociálna oblasť, vzdelávanie, zdravotníctvo či moderné technológie.



Podľa Pellegriniho sa prezidentka jemne dotkla súčasnej situácie súvisiacej s obmedzovaním slobody napríklad cez núdzový stav. "Upozornila vládu aj na to, že treba veľmi citlivo a rozvážne narábať s nástrojmi a reštrikciami, ktoré je možné použiť v núdzových situáciách tak, aby plnili svoj jasný účel," povedal na piatkovom tlačovom brífingu.

Pellegrini by však očakával zo strany prezidentky väčšiu výstrahu pre vládu, aby opatrne narábala s nástrojmi na obmedzovanie slobody a aby si zastala ľudí, ktorým tento stav prekáža.



Prejav prezidentky Pellegriniho nevyrušil. "Naopak, zodpovedal tomu, čo avizovala, že bude trochu iný a bude sa skôr odrážať od toho, ako na Slovensko doľahla koronakríza," dodal s tým, že sa podľa neho nepriklonila k žiadnej strane politického spektra.





R. Raši: Prejav prezidentky bol vyvážený a mal niekoľko silných momentov



Prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej v piatok v Národnej rade (NR) SR, kde predniesla svoju prvú Správu o stave republiky, bol podľa poslanca NR SR a podpredsedu opozičného Smeru-SD Richarda Rašiho vyvážený. "Nemohla sa v ňom možno venovať celému roku, ako chcela, pretože koronakríza je niečo, čo zmenilo naše životy a čo ich určuje až do budúcnosti," vyhlásil.



Za veľmi silný moment prejavu považuje, že hlava štátu v ňom jasne vyjadrila svoj nesúhlas, akou formou prebieha voľba generálneho prokurátora a že takýto závažný zákon mal isť štandardným legislatívnym konaním. Rašiho oslovilo v Správe o stave republiky aj poďakovanie prezidentky vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) i Igora Matoviča (OĽaNO), ako sa vyrovnali po zdravotníckej stránke s koronakrízou. "Veľmi jasne spomenula, aby sme tu zároveň nemali pandémiu nezamestnanosti. Potrebujeme naplno otvárať a podporovať ekonomiku," podotkol poslanec.



Kvituje, že sa Čaputová venovala aj boju proti dezinformáciám. Raši tvrdí, že v súčasnosti sú najmä mladí ľudia "zaplavení" informáciami a nemôžu vždy reálne vyhodnotiť, čo je a čo nie je pravdou. "Je to problém v celom svete. Bude sa musieť nájsť mechanizmus, aby sme vedeli rozlíšiť, ktorá informácia je správna a oprieť sa o fakty," vysvetlil. Varuje, že v budúcnosti sa môže svet zmietať v dezinformačných kampaniach a ľudia sa pri svojich rozhodovaniach, napríklad pri voľbách, nebudú vedieť o čo oprieť.

Na margo slov prezidentky k slabému čerpaniu eurofondov či k čerpaniu zdrojov poznačené prešľapmi Raši priznal, že s tým problémy v minulosti boli. "Keby problémy neboli, nevznikol by ani Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu," uviedol. Raši bol v minulosti podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu. Slovensko ma podľa jeho slov problém s vyplatenými financiami za eurofondy, ktoré sú v objeme zhruba 33 percent. "Je to najmä preto, že po kauze na ministerstve školstva, keď bol vymenený minister Peter Plavčan, sa zastavil celý program Výskum a inovácie v objeme 300 miliónov eur," vysvetlil s tým, že ak by sa to nestalo, tak je SR v čerpaní na úrovni priemeru EÚ.



Raši tvrdí, že je na súčasnej vláde, aby do konca roka 2023 čerpanie eurofondov urýchlila. V prípade možnej korupcie pri eurofondoch skonštatoval, že v minulosti boli problémy, preto Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s OECD prijal 32 opatrení, ktoré minimalizujú možnosť korupcie. "Ide o to, aby sa vyhlo konaniu "tvárou v tvár" medzi prijímateľom a tým, kto o tom rozhoduje. Všetko sa dá teraz vyriešiť elektronicky, nemusí byť žiadne stretávanie sa. Keď sa toto a zákon o verejnom obstarávaní bude striktne dodržiavať, možnosť korupcie pri eurofondoch sa eliminuje takmer na nulu," podotkol Raši.



Poslanec NR SR a predseda Smeru-SD Robert Fico na margo vystúpenia prezidentky so Správou o stave republiky povedal, že by bol rád, keby aj robila to, čo hovorí. "Na jednej strane avizovala, že sa jej nepáči skrátené legislatívne konanie a zákony, ktoré nie sú riadne pripravené a prediskutované. Potom bez zaváhania podpíše 'špiclovací zákon', ktorý prešiel v skrátenom legislatívnom konaní a boli to poslanci Smeru-SD, ktorí sa museli obrátiť na Ústavný súd SR a ten pozastavil účinnosť tohto zákona," povedal Fico. Prejav prezidentky ho podľa vlastných slov vo všeobecnosti neprekvapil.





M. Kotleba: Prejav prezidentky bol kultivovaný a vecný, vnímame ho pozitívne



ĽSNS vníma správu o stave republiky zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej pozitívne. Predseda strany Marian Kotleba skonštatoval, že jej prejav bol kultivovaný, vecný a trefný. Ocenil najmä jej slová v súvislosti s rôznymi prílepkami k zákonom počas legislatívneho procesu v Národnej rade (NR) SR.

"Veľmi konkrétnou vecou, ktorá sa týka tohto volebného obdobia, sú prílepky, ktoré spomínala, ktoré v zákonoch vláda ako keby zatajene noveluje, mení, a to je v rozpore s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov," skonštatoval s tým, že je to vec, s ktorou sa stretávajú od začiatku tohto volebného obdobia.



Dodal, že ak prezidentka svoje slová v prejave myslela úprimne a bude robiť aj praktické kroky pre ich naplnenie, môže to znamenať posun pre Slovensko.



Čaplovič: Prezidentka dokázala, že je nadstranícka

Slovenská lekárska komora vníma prezidentkin prejav pozitívne

Exposlanec Dušan Čaplovič (Smer-SD) považuje správu prezidentky za veľmi vyváženú, v mnohých oblastiach údernú a predovšetkým so zameraním na občanov nášho štátu, ktorí naďalej sú na prvom mieste jej záujmu. "Patrí k najlepším, aké som mal možnosť vypočuť zo strany prezidentov Slovenskej republiky," zhodnotil na sociálnej sieti s tým, že prezidentka nerozdeľovala spoločnosť, neplávala po povrchu, neútočila a nedávala si ružové okuliare vo vzťahu k minulosti i prítomnosti. "Bola spravodlivo kritická k minulosti i prítomnosti," zhodnotil. Zároveň dodal, že z chýb sa treba učiť, nie ich naďalej opakovať, pravdu vytláčať na okraj politického diania, vymýšľať si a klamať v priamom prenose. "Dokázala, že je nadstranícka, že naďalej chce byť prezidentkou všetkých občanov nášho štátu a nie len stranícky vyvolených a dosadzovaných," uzavrel Čaplovič.



Slovenská lekárska komora (SLK) vníma prejav prezidentky SR Zuzany Čaputovej veľmi pozitívne. Informoval o tom prezident SLK Marian Kollár. Vyzdvihol najmä slová vďaky a pochvaly hlavy štátu na adresu slovenských zdravotníkov.



Komora sa plne stotožňuje so slovami Čaputovej, že finančné ohodnotenie zdravotníckych pracovníkov treba zlepšiť tak, aby zodpovedalo dôležitosti ich povolania. "SLK je pripravená prispieť k prijatiu takého rozpočtu, ktorý bude dostatočne reflektovať potreby slovenského zdravotníctva," doplnil Kollár.



Ako dodal, SLK verí, že po dlhom čase je tu príležitosť, ale i snaha a prísľuby zo všetkých kompetentných strán, aby sa slovenské zdravotníctvo aj svojím rozpočtom začalo pomaly približovať k vyspelým európskym krajinám.



Čaputová v piatok v Národnej rade SR predniesla svoju prvú správu o stave republiky. Okrem iných tém spomenula aj zdravotníctvo. To je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb.