Kto sa dostane do Rock’n’rollovej siene slávy? Medzi nominovanými sú Missy Elliott či George Michael

Tohtoročný zoznam nových členov Rock'n'rollovej siene slávy zverejnia v máji a ich oficiálne uvedenie by sa malo uskutočniť na jeseň.





1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Medzi nominovanými na uvedenie do Rock'n'rollovej siene slávy sú tento rok Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Sheryl Crow či zosnulý George Michael.Inštitúcia sídliaca v Clevelande v stredu zverejnila zoznam 14 umelcov a skupín, ktorí sa tento rok uchádzajú o uvedenie do siene slávy. Sú medzi nimi aj Rage Against the Machine, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes, Warren Zevon a Joy Division/New Order.Umelci sa môžu o uvedenie do siene slávy uchádzať najskôr 25 rokov po vydaní svojej prvej komerčnej nahrávky.Osem zo 14 nominovaných je v zozname po prvý raz, sú to Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes a Warren Zevon. Missy Elliott a The White Stripes sa pritom naň dostali v prvom možnom roku, zatiaľ čo A Tribe Called Quest a Kate Bush boli medzi nominovanými aj vlani, no nedostali sa medzi ocenených.