Nová séria smartfónov Samsung Galaxy S23: špičkové mobilné zážitky v súčasnosti aj v budúcnosti (video)

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila modely Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ a Galaxy S23 a začala tak novú éru v histórii prémiových smartfónov Samsung Galaxy. Záujemcovia sa môžu tešiť na epické kreatívne zážitky so špičkovou fotografickou technikou, ktorá vďaka transformatívnej umelej inteligencii umožňuje napríklad nočné natáčanie videozáznamov v doposiaľ nevídanej kvalite. Samozrejmosťou je aj bezkonkurenčný výkon, o ktorý sa stará úplne nová technológia Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy – výsledkom sú okrem iného jedinečné herné vlastnosti, za ktorými stojí prevratná práca umelej inteligencie a aj doposiaľ najrýchlejšia mobilná grafika.[1] Model Galaxy S23 Ultra má integrované obľúbené dotykové pero S Pen[2], ktoré výrazne rozširuje možnosti v oblasti práce, písania poznámok aj zábavy. Inovácie, ktoré stoja za všetkými zariadeniami série Galaxy S23 nastavujú nové štandardy a sú k dispozícii v atraktívnom a pritom ekologicky šetrnom prevedení – Samsung pri výrobe novej série využil viac recyklovaných materiálov ako pri akýchkoľvek iných smartfónoch Galaxy[3].

„Pri technológiách sa dnes nehľadí len na to, čo ľuďom umožňujú – veľmi záleží aj na tom, ako daná technológia prispieva k lepšej budúcnosti,“ povedal TM Roh, prezident a riaditeľ mobilnej divízie Samsung Electronics. „Celá séria Galaxy S vytvára nový štandard mobilných telefónov, čo sa týka jedinečných mobilných zážitkov s telefónmi najvyššej kategórie. Naším cieľom je posunúť latku v oblasti špičkového výkonu tým, že kombinujeme vynikajúce parametre a inovatívne technológie s udržateľnými princípmi.“

Fotoaparát Samsung Galaxy s vyšším rozlíšením a množstvom kreatívnych možností od rána do večera

S Galaxy S23 Ultra sa môže každý tešiť na fenomenálne fotografie aj videá. Do výbavy patrí najvyspelejší fotografický systém, aký telefón Galaxy kedy mal, vhodný prakticky do akýchkoľvek svetelných podmienok s neuveriteľne kvalitnou kresbou detailov. Vylepšená funkcia pre nočné fotografovanie a natáčanie optimalizuje snímky tak, aby boli skvelé za akýchkoľvek podmienok. Chcete si natočiť koncert obľúbenej hudobnej hviezdy, urobiť si selfie v morskom akváriu alebo si jednoducho urobiť pamiatku na príjemnú večeru s priateľmi? V každom prípade sa môžete tešiť na ostrejšie fotografie aj videá.[4] Šum, ktorý tak často znehodnocuje fotografie zhotovené pri nízkom osvetlení, spoľahlivo opravia algoritmy digitálneho spracovania obrazu s využitím umelej inteligencie tým, že vylepšia detaily a farebné odtiene.

Vôbec po prvýkrát v sérii Samsung Galaxy ponúka model Galaxy S23 Ultra snímač s technológiou Adaptive Pixel s výsledným rozlíšením 200 megapixelov, ktorý dokáže zaznamenať akýkoľvek epický okamih s ohromujúcou presnosťou. Na súbežné spracovanie obrazu vo vysokom rozlíšení na niekoľkých úrovniach používa technológiu nazvanú pixel binning.[5] Samsung dobre vie, aké dôležité sú v dnešnej komunikácii selfie fotografie a videá, a preto v celej sérii Galaxy S23 nájdete vôbec po prvýkrát predné fotoaparáty s technológiou Super HDR, rýchlym automatickým zaostrovaním a vyššou záznamovou frekvenciou, ktorá narástla z 30 na 60 obr/s. Vďaka tomu budú selfie výrazne lepšie.

Používatelia, ktorí chcú mať fotografovanie a natáčanie plne pod kontrolou, môžu využiť celý rad šikovných fotografických nástrojov a funkcií. K nim patrí napríklad aplikácia Expert RAW,[6] s ktorou sa stretneme len pri modeloch Samsung Galaxy. Tá umožňuje ukladať fotografie súbežne vo formátoch RAW aj JPG ako pri profesionálnych zrkadlovkách, avšak bez rozmernej a ťažkej výbavy. V zložitejších svetelných podmienkach môžu kreatívni jedinci experimentovať s viacnásobnou expozíciou, v režime Astrofotografie sa zase môžu tešiť na skvelé zábery Mliečnej dráhy či iných objektov na nočnej oblohe. Príslušné hodnoty je možné nastaviť priamo v prostredí fotoaparátu v aplikácii Expert RAW, ktorú si majitelia modelov Galaxy S23 môžu teraz stiahnuť. Nové možnosti ovládania fotoaparátu nájdeme aj na inteligentných hodinkách Galaxy Watch5 v aplikácii Camera Controller[7], vďaka ktorej sa dá napríklad priamo na hodinkách zoomovať.

Medzi ďalšie nové prednosti fotoaparátu patria:

Pri nízkom osvetlení alebo v situáciách, v ktorých by za normálnych okolností boli videozáznamy rozostrené, sa pri modeli Galaxy S23 Ultra uplatní duálny optický stabilizátor obrazu (OIS) fungujúci vo všetkých smeroch.

Pri nahrávaní videozáznamov v ultravysokom rozlíšení 8K [8] rýchlosťou 30 snímok za sekundu je možné nastaviť širší uhol záberu, vďaka čomu zábery vyzerajú úplne profesionálne.

[8] rýchlosťou 30 snímok za sekundu je možné nastaviť širší uhol záberu, vďaka čomu zábery vyzerajú úplne profesionálne. Každý detail v zábere analyzuje vyspelá umelá inteligencia – neuniknú jej ani zdanlivo nenápadné prvky ako oči alebo vlasy. Vďaka tejto analýze lepšie vynikajú na fotografiách jedinečné osobné črty zobrazených ľudí.

– neuniknú jej ani zdanlivo nenápadné prvky ako oči alebo vlasy. Vďaka tejto analýze lepšie vynikajú na fotografiách jedinečné osobné črty zobrazených ľudí. Aby boli záznamy skutočne dokonalé, k dispozícii je nová funkcia 360 Audio Recording[9], ktorá v slúchadlách Galaxy Buds2 Pro vytvára priestorový zvuk.

V modeloch Galaxy S23+ a Galaxy S23 sa dočkala vylepšení aj samotná fyzická podoba fotoaparátu. Odstránila sa obruba objektívov, čím dizajn fotoaparátov Galaxy vstúpil do novej éry a pôsobí ešte výraznejšie ako predtým.

Špičkový výkon znamená budúcnosť mobilného hrania

Herní vývojári aj samotní hráči túžia neustále napĺňať aj tie najodvážnejšie predstavy, čo si vyžaduje technológiu, ktorá prekoná všetky očakávania. Preto spoločnosti Samsung a Qualcomm vylepšili modely Samsung Galaxy prostredníctvom úplne novej platformy Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, čo je najvýkonnejšia platforma v histórii série Galaxy. Zároveň ide o najrýchlejší[10] procesor Snapdragon na súčasnom trhu. Batéria modelu Galaxy S23 Ultra s kapacitou 5000 mAh[11] dokáže poháňať výkonnejší fotoaparát ako pri modeli Galaxy S22 Ultra bez toho, aby sa zväčšili rozmery samotného telefónu.

Prepracovaná mikroarchitektúra procesora zvyšuje výpočtový výkon série Galaxy S23 zhruba o 30 percent v porovnaní so sériou Galaxy S22.[12] Fotografovanie a natáčanie skvelých záberov v slabom svetle vyžaduje bilióny kalkulácií za sekundu, preto výrobcovia optimalizovali už tak veľmi výkonnú NPU architektúru o 49 percent a zapojili do spracovania obrazu najmodernejšie algoritmy umelej inteligencie.[13] Jedným z najvýznamnejších vylepšení série Galaxy S23 je optimalizovaný grafický procesor (GPU), ktorý je zhruba o 41 percent rýchlejší v porovnaní so sériou Galaxy S22 a vyvinutý hlavne pre náročných používateľov.[14]

Budúcnosť patrí dokonalej digitálnej realite, preto Galaxy S23 Ultra prichádza s podporou technológie sledovania svetelných lúčov v reálnom čase (real-time ray tracing), s ktorou sa v hernom mobilnom svete stretávame stále častejšie. Technológia dokáže simulovať a sledovať všetky svetelné lúče vo virtuálnom obraze, výsledkom je vernejšie zobrazenie pohybových scén. Zväčšila sa aj chladiaca komora[15], ktorú teraz nájdeme na všetkých telefónoch série Galaxy S23, a to znamená lepší a stabilnejší výkon pri dlhom a náročnom hraní.

Špičkové výkonové parametre modelu Galaxy S23 Ultra prídu vhod aj vzhľadom na rozmerný displej s uhlopriečkou 6,8 palca alebo 17,2 cm.[16] Nie je taký zakrivený do okrajov ako pri predchádzajúcich modeloch, čím sa jeho plocha opticky zväčšuje a splošťuje[17] a displej tak ponúka najlepší obraz v histórii smartfónov Samsung Galaxy. Jedinečná funkcia Enhanced Comfort alebo Vylepšený používateľský komfort umožňuje upraviť farebné odtiene a kontrast, čo predovšetkým v noci znamená menšiu záťaž pre oči. K dispozícii sú tri nové stupne intenzity podsvietenia namiesto dvoch, čo využijeme za jasných slnečných dní.

S dôrazom na blaho planéty

Séria Galaxy S23 prináša nielen skvelé technológie, ale aj ekologicky šetrné prevedenie a aj v tomto zmysle posúva doposiaľ známe hranice. V porovnaní so sériou Galaxy S22 sa zvýšil podiel recyklovaných materiálov zo šiestich interných komponentov pri modeli Galaxy S22 Ultra na 12 pri modeli Galaxy S23 Ultra. Séria Galaxy S23 taktiež využíva široké spektrum recyklovaných materiálov než akékoľvek iné smartfóny Galaxy, napríklad recyklovaný hliník a sklo, recyklované plasty z vyradených rybárskych sietí, barelov na vodu a PET fliaš.

Nová séria S23 je tiež ako prvá vybavená ochranným krycím sklom Corning Gorilla Glass Victus 2 s vylepšenou dlhodobou trvanlivosťou. Pri jeho výrobe bol použitý recyklovaný obsah, v priemere z 22 percent.[18] Všetky telefóny Galaxy S23 Samsung predáva v papierových krabičkách v novom prevedení, vyrobených kompletne z recyklovaného papiera.

S novou sériou Galaxy S23 chce Samsung skrátka minimalizovať svoj dopad na životné prostredie a zároveň si udržať vysokú úroveň, čo sa kvality aj estetiky týka. Celá séria Galaxy S23 získala certifikát UL ECOLOGO[19], ktorý svedčí o zmenšenej ekologickej stope.

Ak chcú používatelia používať prístroj čo najdlhšie, ponúka im séria Galaxy S23 záruku štyroch budúcich generácií operačného systému a päť rokov bezpečnostných aktualizácií.[20]

Používateľsky príjemný systém zabezpečenia a ochrany súkromia bez akýchkoľvek kompromisov

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov tvoria základ celej série Galaxy S23. Každý smartfón je vybavený komplexným systémom zabezpečenia Samsung Knox, ktorý získal viac oficiálnych bezpečnostných certifikátov ako akékoľvek iné mobilné zariadenie, platforma alebo riešenie na trhu. Vďaka jednoduchému ovládaciemu panelu majú používatelia modelov Samsung Galaxy dokonalý prehľad o tom, kto má prístup k ich dátam a ako sa využívajú. Jediným pohľadom sa dá ľahko zistiť, či sú osobné údaje v nebezpečenstve. Systém zasiela používateľom jednoduché výzvy, ako v prípade potreby nastavenie zmeniť. Používatelia tiež môžu presne rozhodnúť, ktoré aplikácie a programy získajú prístup k ich dátam a ako ich môžu používať.

Ďalším bezpečnostným prvkom je systém Knox Vault, prvýkrát predstavený v sérii Galaxy S21. Ten chráni dôležité informácie v sérii Galaxy S23 tým, že ich izoluje od zvyšku pamäte aj operačného systému.

Viac slobody a flexibility pri modernom prepojenom životnom štýle

Srdcom súčasnej série Samsung Galaxy S je nepochybne vynikajúci inovatívny model Samsung Galaxy Ultra. Špičkové inovácie, ktoré prináša model Galaxy Ultra, sa avšak neobmedzujú len na smartfóny. Kvalitu celého ekosystému Samsung Galaxy zvyšuje aj úplne nový notebook Galaxy Book3 Ultra a taktiež tablet Galaxy Tab S8 Ultra.

Lepšia vzájomná komunikácia modelov Galaxy S prináša množstvo ďalších výhod. Systém Samsung Multi Control[21], ktorý umožňuje ovládať notebooky a tablety Samsung Galaxy pomocou jedinej klávesnice a myši, teraz prichádza aj do telefónov Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ a Galaxy S23. Vylepšené možnosti práce uľahčujú napríklad kopírovanie textov z jedného zariadenia do druhého. Model Galaxy S23 Ultra vďaka funkcii Google Meet vylepšuje možnosti videohovorov, pri ktorých je možné využívať poznámky Samsung Notes a pracovať s dotykovým perom S Pen. Pri stretnutiach cez Google Meet môžu účastníci súčasne spoločne upravovať dokument v rôznych zariadeniach so systémom Android[22] a nemusia si prezerať zdieľanú obrazovku.[23]

Ceny, úvodná ponuka a dostupnosť na Slovensku

Mobilné telefóny Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra s väčšími[24] kapacitami úložiska sa začnú na Slovensku predávať 6. februára 2023. Varianty s nižšími[25] kapacitami sa budú predávať od 17. februára 2023.

Zákazníci, ktorí si v období od 1. 2. do 16. 2. 2023 (vrátane) alebo do vypredania zásob kúpia mobilný telefón Galaxy S23, S23+ alebo S23 Ultra získajú model s dvojnásobne vyššou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Pri nákupe stačí zadať zľavový kód, v prípade nákupu v predajni zľavu uplatní predajca. Mechanizmus získania modelu s vyššou pamäťovou verziou za cenu modelu s nižšou pamäťovou verziou sa môže líšiť v závislosti od predajcu. Zároveň môžu záujemcovia po registrácii v aplikácii Samsung Members, v časti „Výhody“, odpredať svoje staré zariadenie a k výkupnej cene navyše získať výkupný bonus vo výške 120 €. Celkovo tak zákazníci v rámci úvodnej ponuky môžu získať bonusy v hodnote až 360 eur. Ďalšie informácie o výkupnom bonuse sú k dispozícii na www.novysamsung.sk.

Dostupné farby, veľkosti úložiska a stanovené odporúčané maloobchodné ceny sú nasledujúce:

MODEL VEĽKOSŤ ÚLOŽISKA FARBY ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA ÚVODNÁ PONUKA „VYŠŠIA PAMÄŤ ZA CENU NIŽŠEJ“ ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA PO ZĽAVE (1. 2. — 16.2.2023) Galaxy S23 8/128 GB čierna, krémová, zelená, fialová 949 € 8/256 GB 1 009 € 949 € Galaxy S23+ 8/256 GB čierna, krémová, zelená, fialová 1 199 € 8/512 GB 1 319 € 1 199 € Galaxy S23 Ultra 8/256 GB čierna, krémová, zelená, fialová 1 399 € 12/512 GB 1 579 € 1 399 € 12/1 TB čierna, zelená 1 819 € 1 579 €

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny stanovené výrobcom. Predajná cena sa môže líšiť podľa predajcu. Akčná ponuka nemusí byť dostupná u všetkých predajcov.

Technické špecifikácie: Galaxy S23 Ultra Displej 6,8” Edge QHD+ (17,2 cm)* Dynamic AMOLED 2X Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (1~120 Hz) Obnovovacia frekvencia Touch Sampling Rate 240 Hz v hernom režime Funkcia Vision Booster Vylepšené používateľské pohodlie * Merané uhlopriečne, skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť 78,1 x 163,4 x 8,9 mm, 234 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 120˚ Širokouhlý fotoaparát 200 MPix f1,7, uhol záberu 85˚ Teleobjektív 10 MPix 3x optický Zoom, f2,4, uhol záberu 36˚ Teleobjektív 10 MPix 10x optický Zoom, f4,9 uhol záberu 11˚ Predný fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 80˚ * Systém 100X Space Zoom tvorí 10x optický zoom a 10x digitálny zoom s technológiou AI Super Resolution. Pri zoomovaní cez desaťnásobné priblíženie môže dôjsť k zhoršeniu kvality obrazu. Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Pamäť 12 GB + 1 TB 12 + 512 GB 8 + 256 GB * Dostupná kapacita úložného priestoru závisí od inštalovaného softvéru. * Kapacita pamäte sa môže na jednotlivých trhoch líšiť. Batéria 5 000 mAh *Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie pri testovaných vzorkách podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je 4855 mAh. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia a pod. Dobíjanie* Káblové dobíjanie*: až 65 % za cca 30 min s adaptérom 45 W** a káblom 5 A USB-C*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** * Káblové dobíjanie kompatibilné s QC2.0 a AFC. ** Sieťová nabíjačka 45 W Power Adapter sa predáva samostatne, odporúčame používať len nabíjačky a káble schválené firmou Samsung. *** Na základe výsledkov interných testov Samsungu s cestovným dobíjacím adaptérom 45 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S23 Ultra za stavu 0 % energie, s vypnutými službami, funkciami aj displejom. Skutočná rýchlosť dobíjania závisí od spôsobu použitia, podmienok dobíjania a ďalších faktorov. ****Bezdrôtové dobíjanie je kompatibilné s WPC.****Bezdrôtové dobíjanie je kompatibilné s WPC. ***** Systém je obmedzený na smartfóny Samsung alebo smartfóny inej značky s bezdrôtovým nabíjaním Qi, medzi kompatibilné modely patria Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 séria, Z Fold2, Note20 séria, S20 séria, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE a Note5. K dispozícii pri niektorých nositeľných technológiách, napr. Buds. Ak stav batérie klesne pod 30 %, Wireless PowerShare nemusí fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Funkcia Wireless PowerShare môže mať vplyv na príjem signálu či dátovej služby, záleží na prostredí v sieti. Operačný systém Android 13 One UI 5.1 Siete a konektivita 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Vyžaduje optimálne pripojenie 5G, k dispozícii na vybraných trhoch. S otázkou ohľadom dostupnosti a podrobností sa obráťte na mobilného operátora. Skutočná rýchlosť sťahovania a streamingu závisí od krajiny, operátora a prostredia. ** Dostupnosť LTE modelov závisí od krajiny a mobilného operátora. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, mobilného operátora a prostredia. *** Dostupnosť Wi-Fi 6E závisí od krajiny, operátora a prostredia. Vyžaduje optimálne pripojenie a Wi-Fi 6E router. Zabezpečenie Samsung Knox, Samsung Knox Vault Odolnosť proti vlhkosti IP68 *IP68: Merané v laboratórnych podmienkach. Platí pre testovacie podmienky pri ponorení do 1,5 m sladkej vody na max. 30 minút. Chráni proti prachu, nečistote a piesku. Pri namočení opláchnite a osušte. Nehodí sa na použitie na pláži alebo pri bazéne. Ochrana zariadenia proti vode a prachu nie je trvalá a časom môže zoslabnúť.

Technické špecifikácie: Galaxy S23 a Galaxy S23+ Galaxy S23 Galaxy S23+ Displej 6,1” FHD+ (15,5 cm)* Dynamic AMOLED 2X Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (48~120 Hz) Obnovovacia frekvencia Touch Sampling Rate 240 Hz v hernom režime Funkcia Vision booster Vylepšené používateľské pohodlie 6,6” FHD+ (16,8 cm)* Dynamic AMOLED 2X Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (48~120 Hz) Obnovovacia frekvencia Touch Sampling Rate 240 Hz v hernom režime Funkcia Vision booster Vylepšené používateľské pohodlie * Merané uhlopriečne. Rozmer displeja Galaxy S23: 6,1“ bez zaoblených rohov, 5,9“ (15 cm) so započítaním zaoblených rohov. Rozmer displeja Galaxy S23+: 6,6“ bez zaoblených rohov, 6,4“ (16,2 cm) so započítaním zaoblených rohov. Skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť 70,9 x 146,3 x 7,6 mm, 168 g 76,2 x 157,8 x 7,6 mm, 196 g Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 120˚ Širokouhlý fotoaparát 50 MPix f1,8, uhol záberu 85˚ Teleobjektív 10 MPix 3x optický Zoom, f2,4, uhol záberu 36˚ Predný fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 80˚ Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform pre Samsung Galaxy Pamäť 8 + 256 GB 8 + 128 GB 8 + 512 GB 8 + 256 GB * Dostupná kapacita úložného priestoru závisí od inštalovaného softvéru. * Kapacita pamäte sa môže na jednotlivých trhoch líšiť Batéria 3 900 mAh 4 700 mAh *Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie pri testovaných vzorkách podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je pri modeli Galaxy S23 3785 mAh a pri modeli Galaxy S23+ 4563 mAh. Dobíjanie Káblové dobíjanie*: až 50 % za cca 30 min s adaptérom 25 W ** a káblom 3 A USB-C *** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** Káblové dobíjanie*: až 65 % za cca 30 min s adaptérom 45 W ** a káblom 5 A USB-C *** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** * Káblové dobíjanie kompatibilné s QC2.0 a AFC. ** Sieťová nabíjačka a dátový kábel sa predávajú samostatne. Pri modeli Galaxy S23+ odporúčame používať originálnu nabíjačku Samsung 45 W, pri modeli Galaxy S23 originálnu nabíjačku Samsung 25 W. *** Na základe výsledkov interných testov Samsungu s cestovným dobíjacím adaptérom 25 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S23 a s cestovným dobíjacím adaptérom 45 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S23+ za stavu 0 % energie, s vypnutými službami, funkciami aj displejom. Skutočná rýchlosť dobíjania závisí od spôsobu použitia, podmienok dobíjania a ďalších faktorov. **** Bezdrôtové dobíjanie je kompatibilné s WPC. ***** Systém je obmedzený na smartfóny Samsung alebo smartfóny inej značky s bezdrôtovým nabíjaním Qi, medzi kompatibilné modely patria Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 séria, Z Fold2, Note20 séria, S20 séria, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE a Note5. K dispozícii pri niektorých nositeľných technológiách, napr. Buds. Ak stav batérie klesne pod 30 %, Wireless PowerShare nemusí fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Funkcia Wireless PowerShare môže mať vplyv na príjem signálu či dátovej služby, záleží na prostredí v sieti. Operačný systém Android 13 One UI 5.1 Siete a konektivita 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Služby 5G sú podporované len v lokalitách s dostupnou 5G sieťou. Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia. ** Dostupnosť LTE modelov závisí od krajiny a mobilného operátora. *** Dostupnosť Wi-Fi 6E závisí od krajiny, operátora a prostredia. Vyžaduje optimálne pripojenie a Wi-Fi 6E router. Zabezpečenie Samsung Knox, Samsung Knox Vault Odolnosť proti vlhkosti IP68 *IP68: Merané v laboratórnych podmienkach. Platí pre testovacie podmienky pri ponorení do 1,5 m sladkej vody max. na 30 minút. Chráni proti prachu, nečistote a piesku. Pri namočení opláchnite a osušte. Nehodí sa k použitiu na pláži alebo pri bazéne. Ochrana zariadenia proti vode a prachu nie je trvalá a časom môže zoslabnúť.