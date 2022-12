Kto sa stane Športovcom roka 2022 na Slovensku? Medzi desiatkou najlepších po prvýkrát chýba Peter Sagan

Slávnosť v hoteli Gate One

Najviac účastí má Hamšík

Premiéra futbalového Slovana



Športovec roka 2022



Výsledky ankety od 11. miesta



Jednotlivci: 11. Peter Sagan (cyklistika) 170 hlasov, 12. Eliška Mintálová (vodný slalom) 169, 13. Stanislav Lobotka (futbal) 151, 14. Patrik Jány (streľba) 138, 15. Marek Hrivík (ľadový hokej) 127, 16. Patrik Rybár (ľadový hokej) 117, 17. Jozef Metelka (paracyklistika) a Peter Cehlárik (ľadový hokej) po 74, 19. Barbora Balážová, Ľubomír Pištej (stolný tenis) 68, 20. Veronika Vadovičová (parastreľba) 56, 21. Danka Barteková (streľba) 55, 22. Lukáš Matuský (jazdectvo) 38, 23. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 37, 24. Monika Chochlíková (kickbox, thajský box) 36, 25. Paulína Fialková (biatlon) 35, 26. Zuzana Paňková (vodný slalom) 30, 27. Batyrbek Cakulov (zápasenie) a Martin Vaculík (plochá dráha) po 29, 29. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 23, 30. Aneta Tichá (fitnes) a Silvia Solymosyová, Jozef Solymosy (umelecké plávanie) po 19, 32. Boris Makojev (zápasenie) 15, 33. Juraj Tužinský (streľba) 12, 34. Barbora Bajčiová (pretláčanie rukou), Barbora Balážová (stolný tenis) a Šimon Nemec (ľadový hokej) po 9, 37. Michal Križánek (kulturistika) a Miroslav Haraus (paralyžovanie) po 8, 39. Tatiana Ondrušková (fitnes) 7, 40. Ingrida Suchánková (karate) a Vanessa Hocková (streľba) po 5, 42. Albert Rusnák (futbal) 4, 43. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika), Radovan Bežo (kulturistika) po 3, 45. Michal Dudovič (florbal) 2



Kolektívy: 4. družstvo stolných tenistiek SR 40 hlasov, 5. vodnoslalomárska hliadka 3xC1 mužov 24, 6. nohejbalisti SR 17, 7. vodnoslalomárska hliadka 3xC1 žien 16, 8. hokejbalistky SR 11, 9. futsalisti SR 8, 10. futbalová reprezentácia SR do 19 rokov 6, 11. paracurleri SR 4, 12. družstvo strelkýň SR v skeete 4



7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Najúspešnejší slovenský cestný cyklistka Peter Sagan prvýkrát od roku 2010 chýba v Top10 ankety Športovec roka na Slovensku, na základe hlasovania 117 športových novinárov obsadil v 30. ročníku samostatnej slovenskej ankety Klubu športových redaktorov SSN až 11. miesto so ziskom 170 hlasov.Trojnásobnému Športovcovi roka chýbalo 32 hlasov na ďalšiu účasť v najlepšej desiatke.Športovcom roka 2022 na Slovensku sa stane Erik Černák Petra Vlhová alebo Ján Volko Medzi kolektívmi vzíde víťaz z trojice futbalisti ŠK Slovan Bratislava , tím Slovenska v ľadovom hokeji a štvorkajak rýchlostných kanoistov.Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v pondelok 19. decembra o 19.00 h v bratislavskom hoteli Gate One.V desiatke najúspešnejších športovcov Slovenska pre rok 2022 sú dve predošlé víťazky - strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (2012) a zjazdová lyžiarka Petra Vlhová (2019, 2020, 2021).Rehák Štefečeková sa dostala do Top10 ankety siedmykrát, olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová po šiesty raz. Najviac účastí v najlepšej desiatke má zo súčasných kandidátov na ocenenie futbalista Marek Hamšík (8).Vodný slalomár Alexander Slafkovský, futbalista Milan Škriniar a šprintér Ján Volko sa dostali do top 10 po štvrtý raz, hokejista Erik Černák tretíkrát, parazjazdárka Henrieta Farkašová po druhý raz.Premiérovo sa medzi najúspešnejších slovenských športovcov roka dostali hokejista Juraj Slafkovský a zápasník Tajmuraz Salkazanov.Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení zvíťazili v ankete už dvanásťkrát, za výsledky na kratšej trati sa do top3 dostali po ôsmy raz. Štvorkajaky v ankete zvíťazili v rokoch 2001, 2003, 2006, 2007 a 2021.O šieste prvenstvo v kategórii kolektívov sa usilujú hokejisti Slovenska, predtým anketu ovládli v rokoch 1994, 1995, 2000, 2002 a 2012 a päťkrát boli druhí (1993, 2003, 2004, 2006, 2010).Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa do najúspešnejšej trojky kolektívov dostali premiérovo.