Premiér Morawiecki chcel pre poľský tím odmeny za postup do osemfinále MS v Katare, po vlne kritiky si to rozmyslel

Poliakov návrh premiéra pobúril

Pomôžu radšej rozvoju futbalu

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki pod tlakom verejnosti upustil od svojho zámeru vyplatiť poľským futbalovým reprezentantom prémie za to, že na majstrovstvách sveta v Katare postúpili do osemfinále.Urobil tak len niekoľko hodín po tom, ako povedal, že hráči si zaslúžia odmenu za dosiahnutie najväčšieho úspechu pre poľský futbal za ostatných 36 rokov.Poliaci v Katare postúpili zo základnej C-skupiny, v ktorej zdolali výber Saudskej Arábie, remizovali s Mexičanmi a prehrali s Argentínčanmi. V prvom kole vyraďovacej časti podľahli obhajcom titulu Francúzom.Ešte pred odchodom poľskej výpravy na šampionát Morawiecki sľúbil hráčom bonusy za prípadné dobré výsledky, podľa poľských médií to malo byť až 30 miliónov zlotých (asi 6,4 milióna eur).Na Morawieckeho sa za jeho návrh zniesla vlna kritiky od občanov Poľska, keďže v krajine je inflácia až na úrovni 17 percent a peniaze sú potrebné v iných oblastiach.Premiér preto na svojom facebooku uviedol, že vláda neschváli žiadne bonusy pre futbalistov a radšej presmeruje finančné zdroje na podporu rozvoja futbalu v krajine.Hovorca poľskej vlády Piotr Mueller doplnil, že štát radšej investuje do futbalovej infraštruktúry a akadémií.Mateusz Morawiecki ešte pred úvodným zápasom Poľska na MS 2022 vyhlásil, že "v Poľsku nie je žiaden šport viac spolitizovaný ako futbal, a to v dobrom aj zlom zmysle slova".Ten zlý opísal tak, že "štát sa snaží prisvojiť si športovcov", ale podľa neho "také veci sa už v súčasnosti v krajine nedejú".