Kto sa zaručil za dvojmiliónový úver Hlasu? Heger chce od Pellegriniho počuť odpoveď

9.8.2023 (SITA.sk) - Predseda Demokratov Eduard Heger vyzýva šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho , aby jasne povedal, kto sa zaručil za dvojmiliónový úver jeho strany. Úver v tejto výške si Hlas-SD zobral na svoju volebnú kampaň.„Pán Pellegrini, všetci dobre vieme, že banka vám nedá úver na základe vašich preferencií v prieskumoch. Ak si politická strana chce zobrať úver z banky, musí sa niekto zaručiť svojim majetkom, a to vo výške minimálne daného úveru,“ uviedol Heger.Ako ďalej dodal, je férové a poctivé povedať občanom, kto sa zaručil za dvojmiliónový úver a hlavne, čo za to bude chcieť po voľbách.Strana Hlas-SD reagovala tým, že vyzvala Hegera, aby sa v prvom rade ospravedlnil Slovensku za katastrofu, do ktorej ho spolu s Igorom Matovičom zavliekli.„V druhom rade nech podrobne vysvetlí slovenským občanom, odkiaľ jeho nová politická strana zobrala mesiac po svojom vzniku obrovské peniaze na bilbordovú kampaň, ktorou oblepila celé Slovensko. Potom nech sa pozrie na to, ako jeho materská strana OĽaNO naložila s 30 miliónmi eur, ktoré za 12 rokov dostala priamo od slovenských daňových poplatníkov,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Macíková a dodala, že keď bude mať všetky tieto úlohy splnené, potom môže komentovať financovanie Hlasu. To je podľa jej slov absolútne transparentné a v poriadku.