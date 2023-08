Voliči v Európe čoraz viac preferujú pravicové strany, podobný trend sa očakáva aj v eurovoľbách

Voliči povyšujú pravicové strany

Počet poslancov sa má zvýšiť

9.8.2023 (SITA.sk) - V najbližších voľbách do Európskeho parlamentu sa očakáva väčší úspech pravicových a euroskeptických strán na úkor centristických strán. Vyplýva to z najnovšej analýzy webu Politico.Ak by sa voľby konali teraz, pravicoví Európski konzervatívci a reformisti (ECR) by sa s 89 kreslami stali treťou najväčšou skupinou v Európskom parlamente - zhodne s centristickou Renew Europe. Podobne aj krajne pravicová skupina Identita a demokracia (ID) by dosiahla značné zisky a získala by 77 kresiel, čo by bol nárast o 15 kresiel.Predpokladaný výkyv doprava odráža širší trend v národných voľbách v Európe, kde voliči v krajinách ako Taliansko, Fínsko a Grécko čoraz viac povyšujú konzervatívnejšie a tvrdšie pravicové strany.Analýza Politica však ukazuje, že stredopravá Európska ľudová strana (EPP) by si udržala svoje miesto ako najväčšia parlamentná skupina, a to aj napriek predpokladanej strate 12 kresiel na 165 mandátov. Na druhom mieste by skončili stredoľaví socialisti a demokrati (S&D) so 145 kreslami. Najväčšími porazenými vo voľbách by boli Zelení, ktorí by si ponechali len 48 kresiel, čo by znamenalo stratu 24 miest.Európania zamieria k volebným urnám od 6. do 9. júna budúceho roka, aby vybrali 705 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí ich zastupujú v Bruseli. Počet poslancov EP sa má do volieb v roku 2024 zvýšiť na 720, ale keďže zmeny ešte musí formálne schváliť Európska rada a samotný Parlament, odhady prieskumov vychádzajú zo scenára so 705 poslancami.