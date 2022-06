Kto seje vietor. Odporúčame nové severské krimi

Ich prvých 6 kníh série Sebastian Bergman sa u nás stali bestsellermi a obaja autori spoločne navštívili Bratislavu v roku 2017. Tentoraz prišiel Michael Hjorth (Hansovi to žiaľ okolnosti nedovolili) a nižšie si môžete pozrieť video, v ktorom slovenským čitateľom približuje ich knihu.

O čom je ich novinka Kto seje vietor ?

Vanja Lithnerová a jej kolegovia z kriminálky sa ocitnú pod obrovským tlakom. Musia dolapiť ostreľovača, ktorý v priebehu niekoľkých dní zavraždil v Karlshamne tri osoby. Nemajú však najmenšiu stopu ani svedkov a medzi obeťami nejestvuje očividné spojenie. Ďalšou obeťou môže byť ktokoľvek.

Policajný psychológ Sebastian Bergman sa zmenil, odkedy sa stal starým otcom. Spomalil, dokonca pracuje na polovičný úväzok ako psychológ a terapeut. Jedného dňa ho však kontaktuje istý Austrálčan, ktorý sa ako preživší tsunami potrebuje vyrovnať s traumou. Práve počas tejto prírodnej katastrofy stratil ženu a dieťa aj Sebastian. Jeho pokojný život sa tak opäť obráti hore nohami.

Od vraždy v Uppsale prešli tri roky a Vanjinho kolegu Billyho stále prenasledujú temné chúťky. Onedlho bude otcom, preto dospeje k rozhodnutiu – už nikdy viac. Minulosť mu však nedá pokoj a je otázne, ako ďaleko je ochotný zájsť, aby ho neodhalili.

Michael Hjorth o krimi Kto seje vietor:

Kto seje vietor má viacero rovín a to z neho robí výborné čítanie.

Detektívna časť a tá vzťahová, psychologická sú perfektne prepojené, zaujímavé a pre fanúšikov tejto série mimoriadne dôležité, ako pochopiť rôzne veci. No a záverečné prekvapenie doslova na posledných stranách...budete zaskočení, možno vám to nenapadne a o to viac sa budete tešiť na posledný ôsmy diel. Ten, ako nám Michael Hjorth prezradil, už majú premyslený a začnú ho v auguste písať.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Alfréd Swan:

Michael a Hans

Michael Hjorth sa narodil roku 1963 vo švédskom meste Visby. Patrí k najuznávanejším škandinávskym scenáristom a producentom a je zakladateľom produkčnej spoločnosti Tre Vänner.

Hans Rosenfeldt sa narodil v roku 1964 v Borase. Kým sa začal v roku 1992 venovať písaniu pre televíziu, pracoval ako chovateľ tuleňov, učiteľ a herec. Napísal scenáre k vyše dvadsiatke seriálov.

Autorom vo vydavateľstve IKAR vyšli:

Temné tajomstvá (2015)

Učeň (2016)

Hrob v horách (2016)

Nemý svedok (2017)

Tí, ktorí zlyhali (2017)

Vyššia spravodlivosť (2019)

Kto seje vietor (2022)

Milan Buno, knižný publicista