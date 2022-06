Story a Peter Lipa znovu spojili sily. Výsledkom je „Anjel strážnik“, vtipná bluesrocková lahôdka, ktorá úspešne nadväzuje na „Bojím sa nočných zvonení“

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - "Ak sa s niekým zabudnete jedenkrát, môže sa to stať. Je to jednorazovka, náhoda. Ale ak si to s niekým zopakujete, musí tam byť niečo hlbšie," žartuje skladateľ, textár, basgitarista a líder projektu Story Marian Zima na margo novej skladby "Anjel strážnik", ktorú podobne ako známu pesničku "Bojím sa nočných zvonení" naspieval Peter Lipa a o zvukovú podobu i klávesové party sa v svojom štúdiu Garage vo Viničnom postaral Peter Preložník. Obe plodné spolupráce však delí už 5 rokov. "Je neuveriteľné, ako rýchlo to ubehlo. Sme však stále tu, všetci relatívne zdraví a stále s chuťou tvoriť."Latka bola po úspešných "Zvoneniach" nastavená vysoko, ale zdá sa, že nový singel má potenciál na ňu úspešne nadviazať. Na samozrejmosti Lipovho prejavu cítiť, že o hudobnú stránku sa tentoraz spoločne postarali obaja hlavní protagonisti. Napriek účasti Zimu, Lipu a Preložníka je však nová skladba predsa len vo viacerých bodoch odlišná. Na slide gitare tentoraz kúzli René Lacko a na bicích sa predstavuje Vladislav Leškovský, obaja rešpektovaní muzikanti a osvedčení Zimovi spolupracovníci, ktorí sa spolu s ním výraznou mierou podpísali aj na minuloročnom albume Story Potlesk v stoji. Ten stále zožína priaznivý kritický ohlas v Čechách i na Slovensku.V roku 2017 skladba "Bojím sa nočných zvonení" odštartovala cyklus, ktorý o štyri roky vyvrcholil spomínaným albumom. "Je symbolické, že práve s Petrom Lipom sme dúfam znovu na prahu niečoho nového. Mám z toho veľkú radosť," uzatvára Zima. Peter Lipa dodáva: "Marian ma trochu vrátil ku koreňom a to ma upútalo už pri "Zvoneniach". V prípade "Anjela" ma od prvého prečítania presvedčil text. Tá priamočiarosť patrí k mojim obľúbeným vyjadrovacím prostriedkom. A hudobné spracovanie len potvrdzuje moje celoživotné smerovanie. Blues je pre mňa nielen okúzľujúce slovo ale najmä ten najdôležitejší základ môjho hudobného cítenia. Vždy som sa ho snažil transformovať a priznávať ho v mojich pesničkách."Skladbu sprevádza aj pozoruhodný poetický videoklip, ktorý kombinuje animované prvky s reálnymi postavami muzikantov. Postarali sa oň výtvarníci Matyas Brych a Andrej Verešvársky, ktorí už v rámci Story vytvorili napríklad klip k skladbe "Kontinuum". "Story, to nie sú len muzikanti, ale aj režiséri, strihači, či fotografi. Vždy nám veľmi záleží na aj vizuálnej stránke skladby, je to ďalší a veľmi dôležitý rozmer nášho vyjadrenia," potvrdzuje Zima. "Aj keď to nie je dnes tradíciou, dúfame, že tento klip neskončí len na obrazovkách smartfónov, lebo si to zaslúži."FB projektu Story https://www.facebook.com/storytheproject FB Marian Zima https://www.facebook.com/marian.zima.5/ Informačný servis