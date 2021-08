Kto si môže povedať, že má ako 39-ročný olympijské zlato? Plážová volejbalistka žiari šťastím

Doplnila medailovú zbierku

Boj s obrovskou horúčavou

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Američanka April Rossová až o rok v júni oslávi okrúhlu štyridsiatku, ale jagavý darček si dala už teraz. V japonskom Tokiu sa spoločne s krajankou Alix Klinemanovou stali olympijskými víťazkami v plážovom volejbale.Rossová má striebro z Londýna 2012 s Jennifer Kessyovou aj bronz z Ria de Janeiro 2016 s Kerri Walshovou Jenningsovou, ale zbierku o najcennejší kov si doplnila až v Šiokaze Parku v Tokiu po boku Klinemanovej po finálovom triumfe 2:0 nad austrálskou dvojicou Mariafe Artachová del Solarová, Taliqua Clancyová."Viem, že táto situácia je následok opatrení proti COVIDu-19, ale nesmierne si vážim, že mi medailu dala na krk práve moja olympijská partnerka. Zvláštny, ale aj krásny pocit. Pred touto olympiádou som si predstavovala, ako budeme dekorovať jedna druhú a teraz sa nám to splnilo. Ďakujem ti Alix, bez teba by to nebolo možné. Mám pocit, že prežívam rozprávkový príbeh v realite. Veď kto si len tak môže v 39 rokoch povedať, že má olympijské zlato? Ja už áno," zhodnotila šťastná Rossová.Finále na rozpálenom piesku Američanky vyhrali 21:15 a 21:16 za 43 minút a pri všetkej úcte k súperkám bojovali aj s obrovskou horúčavou. Podľa oficiálnych údajov od americkej televíznej spoločnosti bola počas finále teplota vzduchu 33 stupňov Celzia a piesku dokonca 54 stupňov. "Teším sa nielen zo zlatej medaily, ale aj z toho, aká cesta k nej viedla. Spoločne s April sme sa povzbudzovali a pomáhali si, ako sa len dalo. Keď sme v roku 2017 začali spoluprácu, želala som si veľký spoločný úspech. Splnilo sa mi to a prežívam výnimočné chvíle," uviedla 31-ročná Klinemanová.Austrálčanky ziskom striebra prerušili 21 rokov trvajúcu sériu bez medaily v plážovom volejbale na olympijských hrách. "Bojovali sme, vydali zo seba to najlepšie, ale súperky boli príliš dobré. April je skúsená a výnimočná hráčka, nás však s odstupom času bude tešiť aj vybojované striebro," podotkla Clancyová.