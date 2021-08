Mladí Slováci si poradili aj s Fínskom, na Hlinka Gretzky Cupe dosiahli najväčší úspech v histórii

Kanonáda v druhej tretine

Vo finále proti Rusku

6.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov postúpila už do finále prestížneho mládežníckeho turnaja Hlinka Gretzky Cup a na tomto podujatí dosiahla najväčší úspech v histórii. Zverenci trénera Ivana Feneša totiž na turnaji neskončia horšie ako na druhej priečke, čo sa slovenskej "osemnástke" doteraz ešte nikdy nepodarilo.Maximom sú dve tretie pozície z rokov 1997 a 1998, vtedy však podujatie ešte nemalo taký cveng.Mladí Slováci na tohtosezónnej edícii turnaja ešte nezaváhali. V základnej skupine zdolali Američanov, Nemcov aj Švédov, v piatkovom semifinále v Piešťanoch si poradili aj s rovesníkmi z Fínska a zdolali ich hladko 6:2. Skóre stretnutia otvoril v prvej tretine gólom v oslabení Servác Petrovský.V druhej časti to bola kanonáda slovenského tímu, keď náskok domáceho kolektívu postupne navýšili Peter Repčík, Adam Sýkora a Markus Suchý s Alexom Šotekom v oslabení. V 55. min už na 6:0 upravil najproduktívnejší hráč turnaja Dalibor Dvorský, až potom sa k slovu dostali aj Fíni, ich prehru zmiernili Otto Hokkanen a Joakim Kemell.Finálovým súperom Slovákov budú v sobotu mladí Rusi, duel v Piešťanoch sa uskutoční o 17.00 h. V rovnakom čase v Břeclavi sa uskutoční duel o 3. miesto medzi Švédmi a Fínmi. Rusi sa do finále dostali piatkovým triumfom nad Švédmi 7:5, keď prehrávali 0:2, 1:3 aj 2:4. Slovensko a Rusku odohrali pred štartom turnaja prípravný duel, Rusi v ňom triumfovali vysoko 9:3.Pred záverečným hracím dňom je najproduktívnejším hráčom turnaja slovenský útočník Dalibor Dvorský, ktorý v štyroch dueloch nazbieral 12 kanadských bodov za 8 gólov a 4 asistencie. O jeden bod menej má ruský supertalent Matvej Mičkov, ktorý si pripísal o jednu gólovú prihrávku menej ako slovenský center.