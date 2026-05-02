Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 2.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žigmund
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

02. mája 2026

Kto si na festivale Art Film prevezme ocenenie Hercova misia? Bude to jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie


Tagy: Art Film Ocenenie Hercova misia

32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Ocenenie Hercova misia si na tohtoročnom



Zdieľať
art film kosice 676x451 2.5.2026 (SITA.sk) - 32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.


Ocenenie Hercova misia si na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale (IFF) Art Film prevezme herečka Anna Šišková. Ako informovali organizátori festivalu, čestnú cenu si jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka slovenskej divadelnej ceny DOSKY odnesie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe. 32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.

Veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá


„Anna Šišková patrí k hereckým osobnostiam, ktoré do slovenskej a českej kinematografie vniesli výnimočnú kombináciu krehkosti a vnútornej pravdy. Jej filmová aj divadelná tvorba je charakteristická tichou, nepatetickou prácou s postavou – herectvom, ktoré sa neupísalo efektu, ale autentickému prežívaniu a drobným detailom ľudskosti. Či už v ikonickej úlohe Márie v snímke Musíme si pomáhať, za ktorú získala Českého leva a ktorá bola nominovaná na Oscara, alebo v desiatkach postáv v Divadle Astorka Korzo ’90 a vo filmoch Juraja Nvotu či Martina Šulíka, Anna Šišková dokazuje, že veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá,“ skonštatoval umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/medzinarodny-filmovy-festival-iff-art-film-v-kosiciach-fotografie/">Medzinárodný filmový festival IFF Art Film v Košiciach (fotografie)



Kto už získal ocenenie Hercova misia?


Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline, vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, v tom čase sa zároveň stala členkou činohry Divadla Jonáša Záborského. Herectvu sa profesionálne začala venovať najskôr v trnavskom Divadle pre deti a mládež (v súčasnosti Divadlo Jána Palárika), aktuálne pôsobí v bratislavskom Divadle Astorka Korzo ’90, kde začínala v 90. rokoch.

„Výrazný medzinárodný ohlas jej priniesla rola Márie v česko-slovenskom filme Musíme si pomáhať (2000) režiséra Jana Hřebejka. Za tento herecký výkon získala v roku 2001 Českého leva v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe; film bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. O rok neskôr (2002) získala ďalšiu nomináciu na Českého leva za vedľajšiu rolu vo filme Kruté radosti (réžia Juraj Nvota). K jej ďalším filmovým prácam patria snímky Krajinka (2000, réžia Martin Šulík), Slnečný štát (2005, réžia Martin Šulík) a množstvo ďalších slovenských a českých projektov,” uvádzajú organizátori festivalu.

Pripomenuli tiež, že Šišková za výnimočné herecké výkony v Divadla Astorka Korzo ’90.získala dve ceny DOSKY. Rovnako prpomenuli, jej dcéry sú herečka Dorota Nvotová a režisérka a herečka Tereza Nvotová, ktorá získala medzinárodné uznanie za filmy Svetlonoc a Otec.

„Významné ocenenie Hercova misia si doposiaľ prevzali slovenské herečky Antónia Lišková (2024), Zdena Studenková (2023), Zuzana Mauréry (2018), Magda Vášáryová (2017), Barbora Bobulova (2013), Zuzana Kronerová (2011), Božidara Turzonovová (2002) a Emília Vášáryová (2001),” pripomenuli organizátori na záver.


Zdroj: SITA.sk - Kto si na festivale Art Film prevezme ocenenie Hercova misia? Bude to jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Art Film Ocenenie Hercova misia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Nitriansky kraj chce byť cykloregiónom číslo jeden, láka na desiatky výletov aj spoločné jazdy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 