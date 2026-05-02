Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Kto si na festivale Art Film prevezme ocenenie Hercova misia? Bude to jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie
32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach. Ocenenie Hercova misia si na tohtoročnom
2.5.2026 (SITA.sk) - 32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.
Ocenenie Hercova misia si na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale (IFF) Art Film prevezme herečka Anna Šišková. Ako informovali organizátori festivalu, čestnú cenu si jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka slovenskej divadelnej ceny DOSKY odnesie za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe. 32. ročník festivalu sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.
„Anna Šišková patrí k hereckým osobnostiam, ktoré do slovenskej a českej kinematografie vniesli výnimočnú kombináciu krehkosti a vnútornej pravdy. Jej filmová aj divadelná tvorba je charakteristická tichou, nepatetickou prácou s postavou – herectvom, ktoré sa neupísalo efektu, ale autentickému prežívaniu a drobným detailom ľudskosti. Či už v ikonickej úlohe Márie v snímke Musíme si pomáhať, za ktorú získala Českého leva a ktorá bola nominovaná na Oscara, alebo v desiatkach postáv v Divadle Astorka Korzo ’90 a vo filmoch Juraja Nvotu či Martina Šulíka, Anna Šišková dokazuje, že veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá,“ skonštatoval umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline, vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, v tom čase sa zároveň stala členkou činohry Divadla Jonáša Záborského. Herectvu sa profesionálne začala venovať najskôr v trnavskom Divadle pre deti a mládež (v súčasnosti Divadlo Jána Palárika), aktuálne pôsobí v bratislavskom Divadle Astorka Korzo ’90, kde začínala v 90. rokoch.
„Výrazný medzinárodný ohlas jej priniesla rola Márie v česko-slovenskom filme Musíme si pomáhať (2000) režiséra Jana Hřebejka. Za tento herecký výkon získala v roku 2001 Českého leva v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe; film bol nominovaný na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film. O rok neskôr (2002) získala ďalšiu nomináciu na Českého leva za vedľajšiu rolu vo filme Kruté radosti (réžia Juraj Nvota). K jej ďalším filmovým prácam patria snímky Krajinka (2000, réžia Martin Šulík), Slnečný štát (2005, réžia Martin Šulík) a množstvo ďalších slovenských a českých projektov,” uvádzajú organizátori festivalu.
Pripomenuli tiež, že Šišková za výnimočné herecké výkony v Divadla Astorka Korzo ’90.získala dve ceny DOSKY. Rovnako prpomenuli, jej dcéry sú herečka Dorota Nvotová a režisérka a herečka Tereza Nvotová, ktorá získala medzinárodné uznanie za filmy Svetlonoc a Otec.
„Významné ocenenie Hercova misia si doposiaľ prevzali slovenské herečky Antónia Lišková (2024), Zdena Studenková (2023), Zuzana Mauréry (2018), Magda Vášáryová (2017), Barbora Bobulova (2013), Zuzana Kronerová (2011), Božidara Turzonovová (2002) a Emília Vášáryová (2001),” pripomenuli organizátori na záver.
Zdroj: SITA.sk - Kto si na festivale Art Film prevezme ocenenie Hercova misia? Bude to jedna z najvýraznejších hereckých osobností svojej generácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá
Fotogaléria k článku:
Medzinárodný filmový festival IFF Art Film v Košiciach (fotografie)
Kto už získal ocenenie Hercova misia?
