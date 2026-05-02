Sobota 2.5.2026
Meniny má Žigmund
02. mája 2026
Nitriansky kraj chce byť cykloregiónom číslo jeden, láka na desiatky výletov aj spoločné jazdy
Nitriansky kraj vstupuje do hlavnej cyklistickej sezóny s ambíciou stať sa cykloregiónom číslo jeden na Slovensku. Napomôcť tomu má projekt Cajgluj krajom, ktorý prepája cyklotrasy, služby aj zážitky do ucelenej ponuky určenej najmä pre rodiny s deťmi a rekreačných cyklistov.
Región stavia na pokojnejších trasách s menším prevýšením, ktoré dopĺňajú miesta vhodné na oddych či piknik, a chce tak osloviť široké spektrum návštevníkov, ktorí preferujú aktívny, no zároveň nenáročný spôsob trávenia voľného času.
Takmer tisídeväťsto kilometrov cyklotrás
Projekt ponúka konkrétne možnosti, ako región spoznávať. Na webovej stránke cajglujkrajom.sk si môžu návštevníci vybrať z viac ako 40 tipov na cyklovýlety naprieč krajom, ktorý disponuje takmer 1 850 kilometrami cyklotrás. Trasy prepájajú prírodné lokality, historické pamiatky aj vinárske oblasti a sú navrhnuté tak, aby ich zvládli aj menej skúsení cyklisti.
„Teší ma, že môžeme návštevníkom ponúknuť viac ako 40 tipov na cyklovýlety v kraji, ktorý má takmer 1 850 kilometrov cyklotrás. Na webe nájdu prehľadné informácie, inšpirácie aj konkrétne trasy podľa náročnosti. Som rada, že sme pripravili aj cyklobrožúru, ktorá im ešte viac uľahčí plánovanie výletov,“ uviedla manažérka pre rozvoj cykloturistiky Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitriansky kraj Lenka Hanková.
Medzi odporúčané trasy patrí napríklad cyklookruh z Topoľčianok na hrad Hrušov s dĺžkou približne 35 kilometrov. Vedie prevažne po asfaltových a spevnených cestách s miernym prevýšením a je vhodný aj pre rodiny s deťmi. Počas výletu môžu cyklisti navštíviť miestny zámok, vinice či voľne prístupný hrad bez vstupného. „Ak pôjdu s väčšími deťmi, okruh z Topoľčianok si môžu predĺžiť až na hrad Hrušov,“ doplnila Lenka Hanková.
Tematické výletky a komunitné podujatia
Rozvoj cykloturistiky v Nitrianskom kraji je výsledkom spolupráce krajskej organizácie cestovného ruchu s oblastnými organizáciami, pričom projekt Cajgluj krajom zahŕňa aj tematické cyklovýlety a komunitné podujatia. Práve tie majú podporiť nielen návštevnosť regiónu, ale aj budovanie vzťahu miestnych obyvateľov k aktívnemu tráveniu voľného času.
Aprílový cyklopiknik od Mestského parku v Nitre k Dražovskému kostolíku ukázal, že o podobné akcie je záujem, a organizátori plánujú v tomto trende pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. „Teší nás, že prišlo toľko ľudí. Pozvánka platí pre všetkých, cieľom je, aby sme bicyklovali spolu a užívali si spoločný čas. Som hrdá, že môžeme byť pri tom a reakcie účastníkov sú veľmi pozitívne,“ uviedla výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Nitriansky kraj Zuzana Palenčíková.
Už v máji čaká na cyklistov viacero podujatí, vrátane komentovanej zážitkovej cykloprehliadky na trase Patince – Kravany nad Dunajom či podujatia Meridiem z obce Lula do Dolného Piala. Pripravený je aj cyklobus z Nitry do Bojnej a Novej Duchonky a záujemcovia sa môžu tešiť aj na výjazd do kopcov pohoria Tribeč s cyklosprievodcom.
Zdroj: SITA.sk - Nitriansky kraj chce byť cykloregiónom číslo jeden, láka na desiatky výletov aj spoločné jazdy © SITA Všetky práva vyhradené.
Andreja Danka šokovali slová premiéra Fica. Ja už tomu prestávam rozumieť, hovorí
Najväčšia horehronská hojdačka sa zrútila, keď na nej boli traja ľudia. Zasahoval aj záchranársky vrtuľník
