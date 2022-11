Kto sú najväčší platcovia dane na Slovensku? Eustream stratil prvenstvo a Slovenské elektrárne sú tretie

Suma splatnej dane medziročne klesla

Tržby U. S. Steel Košice vzrástli o 110 percent

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najväčším platcom splatnej dane za rok 2021 je košická oceliareň U. S. Steel Košice . Tá sumou 152,7 mil. eur predbehla dlhoročnú jednotku v najväčšej splatnej dani, spoločnosť eustream V jej prípade sa výška splatnej dane dostala mierne nad 126 mil. eur. Na treťom mieste skončili Slovenské elektrárne so splatnou daňou vo výške takmer 86,7 mil. eur.Vyplýva to z analýzy 100 najväčších platcov splatnej dane v roku 2021, ktorú zverejnil portál finstat.sk V porovnaní s rokom 2020, kedy suma splatnej dane medziročne klesla o 0,89 %, vlani naopak na analyzovanej vzorke 250 tis. slovenských firiem narástla o 30,3 %.Celková výška kladnej hodnoty splatnej dane z príjmu právnických osôb za rok 2021 pritom predstavuje necelých 3,443 mld. eur. Sto najväčších platiteľov dane zaplatilo spoločne z tejto sumy až 43,49 %.Najväčší medziročný nárast zaznamenal U. S. Steel Košice, ktorého tržby medziročne vzrástli o 110 percent a svojim ziskom 648 mil. eur vedie aj v rebríčku firiem s najväčším ziskom.Ďalšou firmou s významným medziročným rastom v uhradenej splatnej dani je bratislavský Slovnaft , ktorý prešiel zo straty 81 mil. eur do zisku 253 mil. eur a zaplatil splatnú daň vo výške 50 mil. eur.„Zaujímavým je aj rast splatnej dane pri firmách, ktoré ju mali v minulom roku nulovú, alebo im vzrástla niekoľko stonásobne, ako napríklad Marelli PWT Kechnec Slovakia, OKTE , sli.do alebo už zlúčená Penta Investments," uzatvára portál.