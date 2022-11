Podiel ľudí s priaznivým postojom k Nežnej revolúcii klesol pod 50 percent a dôvodov je viacero

Konšpirácie a antisystémové posolstvá

Ekonomické postavenie a vek

17.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nežnú revolúciu v roku 1989 hodnotí prevažne priaznivo 48 percent ľudí, teda bezmála polovica Slovákov. Vyplýva to z výskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO), pričom zber dát realizovala agentúra Focus v dňoch 4. - 14. augusta na vzorke 1 212 respondentov vo veku nad 18 rokov.Rovnako kladne ako záporne ju vníma 29 percent účastníkov výskumu a záporne 15 percent Slovákov.. Vo výskume boli respondenti vyzvaní, aby ohodnotili Nežnú revolúciu v novembri 1989. Na podobnú otázku odpovedali respondenti aj v minulosti.Skutočnosť, že, odráža mimoriadne nepriaznivú spoločensko-politickú klímu na Slovensku spôsobenú kumuláciou viacerých negatívnych trendov a udalostí, zhoršenou sociálnou situáciou obyvateľstva, krízou na politickej scéne, ako aj intenzívnym pôsobením konšpiračných sietí a antisystémových posolstiev z domácich i zahraničných zdrojov.Rozloženie názorov na Nežnú revolúciu závisí aj od vzdelania i ekonomického postavenia. Priaznivejší postoj k Novembru 1989 zaujímajú, ako aj ľudia vykonávajúci kvalifikovanú duševnú prácu – na rozdiel od ľudí soVýznamným faktorom ovplyvňujúcim hodnotenie Nežnej revolúcie je vek. Vo všetkých vekových skupinách je kladné hodnotenie častejšie ako záporné, pričom táto prevaha je najvýraznejšia u mladých, a to vo vekovej skupine(53 percent) a(48 percent), ktorých príslušníci sa už narodili do ponovembrových pomerov. Zároveň sa vyznačujú mimoriadne vysokou neschopnosťou zaujať hodnotiace stanovisko.Ľudia patriaci do najvyšších dvoch vekových skupín,, ktorí prežili minimálne tri desaťročia v podmienkach bývalého režimu, sú voči Nežnej revolúcii najkritickejší a negatívne ju hodnotí približne tretina z nich (31, respektíve 36 percent).