Kto sú tohtoroční najbohatší Slováci? V rebríčku sa nachádzajú iba tri ženy a pribudli aj nové mená

Chrenkov majetok klesol

Pozíciu si udržala aj rodina Haščáková

Podnikateľské duo Tkáčovcov

Nováčik Jankulák

11.10.2023 - Biznis magazín Forbes Slovensko predstavil rebríčeka jeho členovia dosahujú súhrnne majetok v odhadovanej hodnote takmer. Celkovo sa medzi 38 najbohatšími Slovákmi nachádzajúa do rebríčka pribudliNajbohatším Slovákom zostáva s odhadovanou hodnotou majetku 1,7 miliardy eur Ivan Chrenko . Majetok mu medziročne klesol z vlaňajších 1,83 miliardy eur. Jeho HB Reavis má za sebou tiež zásadnú zmenu stratégie v podobe rozdelenia na dve časti.Jednu zameranú na development a druhú spravujúcu hotové nehnuteľnosti. Dôvodom nižšieho ohodnotenia Chrenkovho majetku je precenenie majetku jeho firmy pre zložitú situáciu na európskom realitnom trhu. Firma sa tak vlani po dvoch rokoch opäť dostala do straty.Druhú pozíciu v tohtoročnom zozname najmajetnejších Slovákov si udržala rodinaso sumou 1,46 miliardy eur, ktorá kontroluje významný podiel vo finančnej skupine Penta Investments. Zastupuje ju manželka zakladateľa Jaroslava Haščáka Valeria, ktorá je správkyňou a jednou z beneficientov českého zvereneckého fondu T69, kam Haščák, niekdajší managing partner Penty, presunul časť svojho podielu. Ďalšími beneficientami fondu sú ich dvaja synovia.Vlani výsledky Penty najsilnejšie ovplyvnila výkonnosť siete lekárnípredaj poľského obchodného reťazcači mimoriadny zisk v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom.Pente sa vlani podľa magazínu Forbes celkovo darilo, čo sa odrazilo aj na vyššom hodnotení majetku Haščákovcov. Odstup od Ivana Chrenka ako jednotky v rebríčku sa tak opäť zúžil.Na tretiu priečku sa v rebríčku najbohatších Slovákov dostalo rodinné a podnikateľské duo Tkáčovcov so sumou 920 miliónov eur. Otec Jozef a syn Patrik si svoju pozíciu tento rok ešte viac upevnili.Finančná skupina J&T Finance Group, v ktorej má Jozef Tkáč najväčší podiel a Patrik je v jej vedení, má za sebou podľa magazínu Forbes výborný rok. Najviac vlani do výsledkov skupiny J&T Finance Group prispel rast úrokových výnosov. V prevádzke zaznamenala skupina rekordný zisk, v čistom vyjadrení bol však nižší než v predchádzajúcom roku.Väčšinu členov prvej desiatky okrem majetku presahujúceho pol miliardy eur spája ešte niečo iné. Všetci, s výnimkou zakladateľov Esetu, pôsobia podľa magazínu Forbes zo zahraničia.Buď v podobe hlavnej firmy či zvereneckého fondu, ktoré tam majú registrované, alebo bydliska, čo je prípad Ivana Chrenka. Väčšina z nich sa rozhodla pre blízku Prahu.Nováčikom v tohtoročnom zozname je Jozef Jankulák, do vlaňajška majiteľ prešovského výrobcu vysoko presných prevodoviek Spinea. Ukončenie jej predaja v máji 2022 americkému Timkenu a zverejnenie predajnej ceny ho so 140 miliónmi eur dostalo na spojenú 25. - 27. priečku.Ďalším novým menom v rebríčku je Natália Haughey, ktorá v ňom ako zástupkyňa rodiny nahradila otca Martina Blaškoviča. Ten jej tento rok odovzdal väčšinu vo firme BC Fin, ktorá ovláda napríklad brnenskú skupinu Zetor.