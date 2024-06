Kto vraždil a ako to dokázal? Krimi séria Joseph Spector pokračuje

Ponúka nám v ňom nie jednu, ale hneď tri navzájom prepojené „nemožné“ vraždy, pričom každá zápletka priam oplýva nečakanými zvratmi a nápaditými falošnými stopami.

Vražedné koleso .

„Všetko sa začína zdanlivo nemožným objavením tela na pódiu počas iluzionistickej šou a nikto nedokáže vysvetliť, ako sa tam dostalo, dokonca ani sám iluzionista. Dúfam, že sa pri tejto knihe zabavíte a skúsite pátrať aj vy, aby ste zistili, či túto záhadu dokážete vyriešiť pred Spectorom,“ tvrdí v exkluzívnom videu autor Tom Mead.

Londýn 1938. V celom meste vyvolá rozruch prípad podivuhodnej vraždy: ktosi zastrelil muža na vrchole ruského kolesa. V kabíne s ním bola iba jeho manželka, tá však trvá na svojej nevine. Senzácie sa chytí bulvárna tlač a ponúkne odmenu tomu, kto tento prípad vyrieši ako prvý.

Objasniť záhadnú vraždu v lunaparku sa usiluje aj mladý ambiciózny, no trochu naivný právnik a amatérsky kúzelník Edmund Ibbs, ktorý zastupuje obvinenú vdovu. Nechtiac sa však zapletie do pavučiny klamstiev a zločinných konšpirácií a čoskoro sa stane hlavným podozrivým z ďalších dvoch bizarných vrážd, ku ktorým dôjde v divadle Granátovník. Najprv sa na javisku počas vystúpenia slávneho iluzionistu z ničoho nič objaví mŕtvola, druhú obeť nájdu krátko nato v zákulisí - zastrelenú v zamknutej šatni.

Edmund sa iba ocitol v nesprávny čas na nesprávnom mieste, no inšpektor Flint zo Scotland Yardu je presvedčený o jeho vine. A tak sa jedinou nádejou mladého muža stáva kúzelník na dôchodku Joseph Spector, ktorý sa našťastie nachádzal v divadle, keď tam došlo k vraždám. Spector má výnimočný talent riešiť nevysvetliteľné záhady, postačia však jeho deduktívne schopnosti na rozlúsknutie tejto neuveriteľne zamotanej série vrážd?

Autor sa s nami pekne zahráva – odhaľuje falošné stopy, pridáva nečakané zvraty a prekvapenia. Predkladá rôzne teórie, kto by mohol byť vrah, ako došlo k záhadnej vražde a vy chvíľami netušíte, ako to naozaj bolo.

Tom Mead dokazuje, že má talent na písanie záhadných príbehov, ktoré sa odohrávajú v zamknutých miestnostiach a napohľad vyzerajú ako neriešiteľné. Evidentne miluje svet iluzionistov, kúziel, ale vy postupne zisťujete, že predsa len existuje realistické a uveriteľné riešenie. Je to svižné, dômyselne premyslené, výborne vykreslené postavy a celé je to taký povedal by som literárny trik, ktorý budete s chuťou čítať.

„Touto knihou vzdávam poctu zlatému veku detektívok. Nikdy by som ju nedokázal napísať, keby nejestvovali veľkolepé diela autorov z prvej polovice dvadsiateho storočia. Som im veľmi vďačný — najmä Johnovi Dicksonovi Carrovi, Agathe Christie, Ellerymu Queenovi, Christianne Brandovej, Claytonovi Rawsonovi a Hakeovi Talbotovi,“ dodáva Tom Mead.

Milan Buno, knižný publicista