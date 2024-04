Kto vyhrá v druhom kole prezidentských volieb? V stávkach tipérov nastal obrat

Kurzy prezidentských kandidátov

Najvyššie stávky

Výška stávok v prvom kole volieb

Najvyššia výhra po prvom kole

Ďalšie stávky

2.4.2024 (SITA.sk) - Pred druhým kolom prezidentských volieb prevažujú stávky na víťazstvo občianskeho kandidáta Ivana Korčoka . Ako informovali zo stávkovej kancelárie Fortuna , stávkujúci tiež očakávajú vyššiu volebnú účasť, než bola v prvom kole volieb.„V prvých dňoch po volebnej sobote (23. marca 2024) prevažovali tikety na Petra Pellegriniho už len mierne. V ostatných dňoch nastal obrat. Približne 55 percent podaných tiketov smeruje na Ivana Korčoka , ktorý je dnes favoritom na víťazstvo,“ priblížil vývoj Tarek Yacoob z oddelenia bookmakingu vo Fortune.Zaujímavo sa podľa stávkovej kancelárie vyvíja i kurz na jednotlivých prezidentských kandidátov.„Na Ivana Korčoka je dnes kurz na víťazstvo 1,65, teda kurz rovnaký ako na samom začiatku v júni minulého roka. Pred prvým kolom bol však pomerne jasným outsiderom s kurzom na úrovni 3,35. Rovnako sa tak obrátili stávky v jeho prospech,“ vraví Yacoob.U predsedu strany Hlas-SD a šéfa parlamentu Pellegriniho bol vývoj opačný. Pred prvým kolom bol kurz na jeho víťazstvo 1,35, v súčasnosti je to 2,10.Aktuálne najvyššia stávka na Pellegriniho výhru je vo výške temer 11-tisíc eur, pričom stávkujúci by mohol vyhrať 15-tisíc eur. Na Korčoka zas istý tipujúci stavil 7-tisíc eur, jeho prípadná výhra by mohla byť viac než dvojnásobná, a to 14 350 eur. Oba tikety boli podané ešte pred prvým kolom volieb, tisícové tikety ale podľa stávkovej kancelárie pribúdajú aj pred druhým kolom.„Keď berieme do úvahy len tikety stavené po prvom kole, najvyššia stávka na Ivana Korčoka je takmer 5 000 eur pri kurze 1,75, pri Petrovi Pellegrinim ide o stávku za 4 000 eur pri kurze 1,85,“ vraví Yacoob.Zároveň podľa stávkovej kancelárie platí, že hoci sa po prvom kole preferencie tipujúcich zmenili, najväčší objem peňazí bol stavený na Pellegriniho. Počas celého obdobia stávkovania naňho celkovo stavili viac než pol milióna eur, kým na Korčoka to bolo vyše 200-tisíc eur.„Najviac tiketov na výhru v prvom kole bolo prijatých na Petra Pellegriniho. Nasledoval Štefan Harabin a Ivan Korčok bol až tretí v poradí," priblížila stávková kancelária.Najvyššia výhra po prvom kole činila okolo 72-tisíc eur.„Klient stavil deň pred voľbami takmer 30 000 eur na to, že Peter Pellegrini nezvíťazí v 1. kole, respektíve Ivan Korčok sa stane víťazom 1. kola,“ prezradil Tarek Yacoob.Čistá výhra, po odpočítaní vkladu, bola 42-tisíc eur.„Prijali sme stávky nad 10 000 eur na triumf Petra Pellegriniho, alebo 6 000 eur na postup Štefana Harabina do druhého kola s kurzom 25,00,“ pokračuje Yacoob.Niekto tiež stavil dvetisíc eur na víťazstvo Jána Kubiša , ďalší tipujúci zas stavil 500 eur na víťazstvo bývalého premiéra Igora Matoviča , pričom, ak by mu tip vyšiel, mohol vyhrať milión eur.