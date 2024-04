Fico nesmie získať absolútnu moc a podať si s ním ruku je cesta do pekla, mimoparlamentné strany vyzvali ľudí voliť Korčoka (video)

Absolútna moc Roberta Fica

2.4.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentné strany Demokrati Strana rómskej koalície sa dohodli na spoločnom postupe v druhom kole prezidentských volieb.V utorok na spoločnej tlačovej besede oficiálne vyjadrili podporu občianskemu kandidátovi na prezidenta Ivanovi Korčokovi „Považujeme za našu povinnosť zabrániť tomu, aby Fico získal absolútnu moc a mohol dokončiť demontáž právneho štátu ako aj zmenu zahranično-politickej orientácie. Preto spoločne podporujeme občianskeho kandidáta Ivana Korčoka, ktorého považujeme za záruku zachovania demokratického právneho štátu a našej zahranično-politickej orientácie,“ uviedli v spoločnom vyhlásení a zároveň vyzvali voličov, aby túto sobotu prišli voliť v čo najväčšom počte.Korčok má podľa nich všetky predpoklady na to, aby bol spravodlivým, zodpovedným a dôstojným prezidentom všetkých občanov Slovenska.Mimoparlamentné strany poukazujú na to, že od parlamentných volieb sme svedkami dramatického politického vývoja a zásadnej zmeny vnútropolitického a zahranično-politického kurzu Slovenskej republiky.„V rýchlom tempe dochádza k demontáži toho, čo sme dosiahli v ponovembrovom období. Dochádza k podrývaniu demokratických inštitúcií a základných pilierov demokratickej a občianskej spoločnosti v rozsahu, ktorý ohrozuje pokračovanie slobodného a demokratického zriadenia," uviedli.Škody, ktoré tu môžu byť napáchané po týchto prezidentských voľbách, sú podľa nich nenapraviteľné.„Voľba Petra Pellegrinoho by znamenala stagnáciu, spochybňovanie zahranično-politického smerovania a nič dobré pre Slovensko,“ zhodnotil líder strany Demokrati a exminister obrany Jaroslav Naď Predseda strany Fórum Zsolt Simon vyzval občanov maďarskej národnosti, aby volili Korčoka.Pripomenul, že Maďari na Slovensku v histórii stáli na správnej strane, keď sa krajina potrebovala vymaniť spod komunizmu alebo mečiarizmu. Zároveň skritizoval, že predseda strany Aliancia Krisztián Forró vyslovil podporu Petrovi Pellegrinimu.„Podanie si ruky s Robertom Ficom znamená cestu do pekla. Pretože keď sa spojíte s čertom, skončíte len v pekle," povedal Simon. Poukázal na to, že strany, ktoré sa spolčili s Ficom, skončili následne mimo parlamentu, napríklad aj Most-Híd. Rovnako tento krok podľa neho zoberie voličov aj Aliancii.Podľa predsedu Demokratickej strany Jozefa Rajtára je veľkým problémom, že veľa mladých ľudí odchádza do zahraničia a neplánujú sa vrátiť naspäť, zväčša pre politické pomery v krajine.„Ivan Korčok je nositeľov demokratických princípov, toho dobrého v politike a toho, vďaka čomu sa naši vnuci budú chcieť vrátiť na Slovensko,“ myslí si. Predseda ODS Pavel Macko uviedol, že Peter Pellegrini je kandidátom, ktorý šíri hoaxy a snaží sa vyhovieť všetkým.„Má za sebou veľa funkcií, ale len málo skutočných skúseností, lebo vždy vykonával len príkazy niekoho iného,“ povedal. Korčok bude podľa neho rozhodovať slobodne a zároveň bude garanciou zachovania demokratických hodnôt a zahraničnopolitického ukotvenia Slovenska.