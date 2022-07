Kto zavraždil mladíka v internátnej škole?!

Náhla smrť žiaka malej súkromnej internátnej školy Fleat House je šokujúcou udalosťou, ktorú riaditeľ školy okamžite označí za tragickú nehodu. Miestna polícia však nemôže vylúčiť úmyselnú vraždu a k prípadu si vyžiada skúsenú vyšetrovateľku Jazmine Hunterovú.

Tá zo súkromných dôvodov už dávno opustila policajnú kariéru, no súhlasí s tým, že sa prípadu ujme. Len čo Jazmine začne prenikať do tajomstiev za bránami internátnej školy, udalosti naberú znepokojivý spád. Zmiznutie ďalšieho chlapca nenechá na seba dlho čakať...

Autorka Lucinda Rileyová mala neuveriteľný rozprávačský talent. Aj tento jej príbeh je plný zvratov a prekvapení, výborne vykreslených postáv, na ktorých si autorka vždy dávala záležať. Intrigy, tajomstvá, temné stránky našich charakterov...

Obľúbite si Jazmine. Je to typ vyšetrovateľa, ktorý si všíma detaily, dá na svoje inštinkty, zaujíma sa o príbehy druhých, aby v nich hľadala a nachádzala súvislosti.

Príbeh sa možno trošku pomalšie rozbieha, no postupne naberie na obrátkach a budete si ho vychutnávať.

„Mama bola na svoje dielo Záhadné vraždy v internáte nesmierne hrdá. Je to jediný kriminálny román, ktorý napísala, no verní čitatelia bezpochyby hneď spoznajú jej obdivuhodnú schopnosť zachytiť jedinečnú atmosféru miesta,“ povedal vlani syn Lucindy Rileyovej Harry Whittaker. „Určite vás bude zaujímať, že keď písala túto knihu, žila naša rodina práve v tom šírom tajuplnom kraji, do ktorého mama umiestnila jej dej. Pri opisoch norfolskej školy, kam situovala príbeh, sa navyše vo veľkej miere inšpirovala školou, do ktorej sme chodili ako deti.“

Chvalabohu, Harry môže potvrdiť, že na chodbách internátov sa v skutočnosti neodohralo nič také dramatické ako v detektívke jeho mamy. „Ako určite viete, udalosti dnešných dní vo veľkej miere ovplyvňujú dávne tajomstvá, a tie sa nevyhli ani vynikajúco stvárnenej postave inšpektorky Jazz Hunterovej, ktorá – iste mi dáte za pravdu – by si zaslúžila mať vlastnú sériu. Azda sa jej dočká v ďalšom živote,“ dodáva.

Lucinda Riley

Narodila sa v Lisburne v Severnom Írsku. Detstvo prežila v dedinke Drumbeg neďaleko Belfastu, neskôr sa presťahovala do Anglicka. Od štrnástich rokov navštevovala školu drámy a baletu. V roku 1982 dostala prvú výraznejšiu hereckú úlohu v televíznej adaptácii BBC The Story of the Treasure Seekers (Príbeh hľadačov pokladov), v roku 1983 účinkovala v komediálnom seriáli Auf Wiedersehen, Pet. Jej sedemročnú hereckú kariéru vo filme, divadle a televízii prerušila choroba.

Nútená prestávka ju ako dvadsaťtriročnú priviedla k písaniu. Jej prvý román Lovers and Players (Milenci a hráči) vyšiel v roku 1992 vo vydavateľstve Simon&Schuster. Prvých sedem kníh napísala ako Lucinda Edmondsová, od roku 2000 publikovala už len pod menom Lucinda Riley.

Milan Buno, knižný publicista