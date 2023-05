Kto získa anti-cenu Homofób roka? Nominovaný je aj Matovič a prvý raz sa udelí cena Dúhový jednorožec

Všetko zmenil útok na Zámockej

Dúhový jednorožec ako protipól

Piati nominovaní a ich výroky





Víťazmi ankety Homofób roka sa v minulosti stali napríklad Štefan Harabin, Marián Kotleba, Anna Záborská a naposledy Igor Matovič. Cenu si ako prvý, a zatiaľ jediný, prevzal iba bývalý predseda NR SR Andrej Danko, ktorý po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácii zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine.





17.5.2023 (SITA.sk) - Anti-cenu Homofób roka prvý raz vyváži Dúhový jednorožec. Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) vyhlásili mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) Dúhové Slovensko jedenásty ročník anti-ceny Homofób roka a zverejnili nominácie.Do hlasovania o víťazovi sa môže na webstránkezapojiť každý, a to až do stredy 21. júna. Informuje v tlačovej správe riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher , podľa ktorého sa pôvodne tento ročník ani nemal uskutočniť.„Po minulom, jubilejnom ročníku sme mali pocit, že sme s touto aktivitou, ktorá sa začala ako recesia, dosiahli čo sa dalo. Homofóbia ako pojem sa vyskytuje vo verejnom diskurze. Potom sa však udial homofóbny teroristický útok na Zámockej v Bratislave. Zomreli Juraj a Matúš a my sme pochopili, že homofóbia je ešte väčší problém, ako sme si mysleli,“ uviedol Weisenbacher, podľa ktorého ale zároveň vidia, že doba sa zmenila, a preto tento rok prvý raz udelia aj Dúhového jednorožca. „Ľuďom, ktorí spravili niečo pozitívne pre LGBT menšinu na Slovensku, lebo už aj takých máme,“ dodal.„O udelení Dúhového jednorožca však nebudeme organizovať online anketu. Obávame sa totiž, či by sme našli každý rok päť takých ľudí. Dúhový jednorožec má byť protipólom Homofóba roka, budeme ho udeľovať za niečo mimoriadne a viditeľné,“ prezradila koordinátorka združenia Dúhové Slovensko Zuzana Slamená a dodala, že momentálne prijímajú nominácie od odbornej aj širokej verejnosti a tieto vyhodnotia interne s LGBT aktivistami a aktivistkami. Víťaza oznámia 22. mája, symbolicky na výročie prvého slovenského Pride z roku 2010.Nominovaný v ankete o anti-cenu Homofób roka je Ján Orosch , trnavský arcibiskup, ktorý v reakcii na homofóbny teroristický útok, vyhlásil: „Priznám sa vám, že v ich vyjadrení mi vadí jedno slovo, s ktorým nemôžem súhlasiť. To slovo je „nevinné obete“.Nominovaná je i Mária Bartalos, herečka, za výrok „gayovia a lesby sú niečo, čo Boh nazval chaosom" a Igor Matovič , predseda OĽaNO , ktorý uviedol: „LGBTIQWERTZUOPASDFHJKYXCVBNM+ prepnutí aktivisti... deťom nahovárajú, že aj s pipíkom môžu byť pipinou".Nomináciu si vyslúžil aj Jozef Mikloško , komisár pre deti nedopraje deťom rodinu, za výrok „Nemám v tom predsudky, ale som presvedčený, že dieťa nepatrí do homosexuálneho zväzku".Posledným je Milan Kuriak, poslanec OĽaNO, ktorý o dúhových rodinách povedal: „Som tolerantný, ale zvrátenosti proti Pánu Bohu podporovať nebudem".