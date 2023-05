Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2023

17.5.2023 (SITA.sk) -Medzinárodný strojársky veľtrh sa bude v Nitre konať už po 28. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elektrotechniky. Široké portfólio odbornosti tento rok zabezpečia aj sprievodné výstavy.V rámci výstavypredstaví Strojnícka fakulta TU v Košiciach: prototyp športovej sekvenčnej prevodovky pre vozidlá, robotické rameno pre dekontaminačný robot, trojkolesové vozidlo na báze pohonového systému využívajúce palivový článok a metalhydridové zliatiny, neštandardný kolaboratívny systém v stochastickom procese manipulácie a biomedicínske implantáty. Ústredným exponátom bude SUPER – QUAD firmy ENGLER AUTOMOTIVE s perspektívou aplikácie sekvenčnej prevodovky ako aj veľkoformátovej 3D tlače z dielne SjF TUKE. Komplex expozície dotvárajú nové exponáty vodíkových technológií a inšpekčných robotických systémov.V roku 2022 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 107 spoločností zo 7 krajín sveta, pričom v tomto roku sa očakáva zapojenie vystavovateľov na podobnej úrovni. Z pohľadu návštevnosti veľtrhu sa však očakáva nárast, nakoľko výstavisko Agrokomplex venuje voľný vstup všetkým záujemcom o novinky zo strojárskeho sveta. Stačí len nascanovať QR kód a zaregistrovať sa.Súčasťou veľtrhu je aj slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenení Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sú ocenené najlepšie exponáty veľtrhu a najkrajšia expozícia. Vystavovatelia prinášajúci do odvetvia nové inovačné prvky a špičkové produkty sú tak inšpiráciou pre všetkých.Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.Ak nechcete zmeškať prezentáciu top noviniek strojárskeho sveta, poznačte si do kalendára dátum 23. – 26. máj 2023, kedy sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre koná 28. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.Informačný servis