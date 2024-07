Kto získa najviac medailí na olympiáde v Paríži? Slovensko a Česko nebudú ani v prvej tridsiatke

Francúzi si oproti Tokiu polepšia

V top 10 aj Nemci a Taliani

USA na vrchole nie je prekvapenie

23.7.2024 (SITA.sk) - Zatiaľ posledné olympijské hry, v ktorých Američania neovládli bilanciu krajín podľa celkového počtu medailí, boli v roku 1992 v Barcelone. Nadchádzajúce OH v Paríži opäť nebudú ten prípad. Američania získajú najviac medailí, bude ich až 112 - 39 zlatých, 32 strieborných a 41 bronzových.Číňania na druhom mieste vybojujú 86 medailí - 34 zlatých, 27 strieborných a 25 bronzových. Na treťom mieste skončia Briti so 63 medailami (17-20-26) a na štvrtom Francúzi so 60 (27-21-12).Slovenskí ani českí športovci nebudú figurovať v najúspešnejšej tridsiatke krajín podľa počtu medailí. Tieto predikcie pochádzajú z dielne spoločnosti Nielsen's Gracenot e Sports, ktorá poskytuje štatistické analýzy pre športové ligové súťaže po celom svete. Sleduje aj športy, ktoré sú súčasťou olympijských hier."Predpokladáme, že domáci Francúzi budú oveľa úspešnejší ako v minulosti a takmer strojnásobnia počet zlatých, ktoré získali pred troma rokmi v Tokiu," uviedli zostavovatelia medailovej predikcie.Nielsen's Gracenot e Sports svoje poradie najúspešnejších zostavila nie na základe najväčšieho počtu zlatých medailí, ale do úvahy brala celkový počet cenných kovov. Inými slovami Britov zaradila pred Francúzov, hoci športovci s trikolórou by mali vybojovať o 10 zlatých medailí viac.Celkovo by však mali mať športovci z Veľkej Británie o 3 cenné kovy viac ako Francúzi. Zostávajúce poradie od piateho po desiate miesto tvoria Austrálčania s 54 medailami, Japonci (47), Taliani (46), Nemci (35), Holanďania (34) a Kórejčania (26).Predpoveď na vrchole s Američanmi na vrchole nie je žiadne prekvapenie. Bolo by to ôsmykrát za sebou, čo by Spojené štáty získali celkovo najviac medailí na letných hrách.V roku 1992 na OH v Barcelone bol na vrchole medailového poradia tím zložený zo športovcov bývalého Sovietskeho zväzu pod skratkou Spoločenstva nezávislých štátov. Nad Američanmi vtedy zvíťazili pomerom 112:108.Čo sa týka zisku zlatých medailí, Američania zatiaľ naposledy neboli na vrchole v Pekingu 2008. Číňania vtedy získali 51 zlatých a Američania iba 36.Pre úplnosť treba dodať, že medaily, ktoré získajú ruskí a bieloruskí športovci s povolenou účasťou na OH 2024, nebudú zarátané do žiadnej medailovej bilancie krajín. Podľa rozhodnutia MOV totiž oficiálne nebudú reprezentovať svoje krajiny, ktoré majú stopku vo väčšine športových odvetví vinou vojenskej agresie na Ukrajine.