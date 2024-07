Remízová oslava otvorenia Košickej futbalovej arény, AS Rím skóroval až 5 minút pred koncom

Hosťom chýbala nápaditosť

Nečakaný gólový úder Košičanov

Hromadné prestriedanie

23.7.2024 (SITA.sk) - Oficiálne otvorenie Košickej futbalovej arény malo pred 12-tisícovou návštevou slávnostný nádych a remízový záver. Zápas medzi desiatym tímom uplynulej sezóny na Slovensku FC Košice a víťazom Európskej konferenčnej ligy spred dvoch rokov AS Rím sa skončil zmierlivo 1:1.Na gól Dalibora Takáča z 54. min päť minút pred koncom odpovedal Niccolo Pisilli. Zatiaľ čo pre domácich to bola generálka pred začiatkom nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže , Taliani sú len v úvode prípravy pred novou sezónou Serie A Prvých 25 minút sa podľa predpokladov hralo podľa taktovky Rimanov, hoci tí prišli do Košíc prakticky bez všetkých svojich lídrov na čele s argentínskym majstrom sveta z Kataru 2022 Paulom Dybalom, talianskym reprezentantom Stephanom El Shaarawym či Angličanmi Tammym Abrahamom a Chrisom Smallingom.Kombinačnej hre hostí však chýbala nápaditosť a najmä finálna fáza. Všetky útoky AS sa končili na hranici šestnástky alebo tesne pred ňou.Až po polhodine hry sa osmelili aj domáci a bol z toho nebezpečný priamo kop, keď Michal Faško zatočil loptu asi meter od pravej žrde bránky hostí. Deväť minút po zmene strán prišiel nečakaný gólový úder Košičanov.Fatálnu chybu pri rozohrávke v podaní najmladšieho hráča na ihrisku, ešte nie 17-ročného Sangarého Traorého, zachytil Faško, naservíroval loptu Daliborovi Takáčovi a navrátilec do košického dresu obstrelil vtedy už náhradného brankára AS Mathewa Ryana."Či to bol najcennejší gól v mojej kariére? Určite áno. Veľmi si vážim, že som ho strelil proti takému silnému súperovi a ešte v atmosfére domáceho zaplneného štadióna," skonštatoval Takáč, cituje ho denník Šport.V ďalšom priebehu oba tímy hromadne prestriedali a lepšie sa javila "náhradná" jedenástka Košíc. Najmä Chorvát Karlo Miljanič bol nebezpečný a jeho individuálna akcia z 83. min volala po góle. Ryan loptu s námahou vyrazil na roh. Prakticky z protiútoku hostia vyrovnali. Na konci skvelej akcie Zalewského s Grazianim bol Pisilli. Na remíze 1:1 sa už v samom závere nič nezmenilo."Zápas nám ukázal, že sa vieme posúvať. Dokázali sme zahrať aj proti takému súperovi ako je AS Rím. Chcem sa poďakovať divákom, že prišli a povzbudzovali nás. Keď je plný štadión, ľahšie sa prekonávajú hranice a hráči idú aj cez svoje limity. Chcem, aby sme stále hrali takto a dokázali zopakovať takéto výkony," zhodnotil tréner FC Košice Gergely Geri