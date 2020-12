Ktoré obchody sa od soboty zatvoria? Hygienici zverejnili zoznam a menia sa nákupné hodiny pre seniorov

Otvorené budú aj banky a pošty

Jedna osoba na 15 metrov štvorcových

Zákaz pre hromadné podujatia



Ktoré obchody a prevádzky majú výnimku a od soboty ostanú otvorené?



18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Od soboty 19. decembra budú zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb s viacerými výnimkami.Ako vo vyhláške informuje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) , zatvárajú sa taktiež prevádzky, ktoré mohli byť doteraz otvorené za osobitných podmienok.Ide o, prevádzkya prevádzkyMedzi najvýznamnejšie výnimky patria predajnev rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb,, predajne, predajne s, predajnelen v exteriéri,a iné.V prevádzke môžu byť aj, mail alebo telefonicky,. V nich musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby ľudia pri čakaní na výdaj tovaru dodržali odstup aspoň dva metre, mali prekryté horné dýchacie cesty, pričom v priestore, kde sa tovar vydáva, môže byť naraz iba jeden zákazník.môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. "Platí zákaz pre zákazníkov konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častí prevádzok," upozorňujú hygienici.a podobné, prevádzkya vlekov môžu fungovať len za podmienky, že sa ich návštevníci starší ako 10 rokov preukážu negatívnymi výsledkami antigénového alebo PCR testu na COVID-19 nie staršími ako 72 hodín, prípadne potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Platí zákaz pre zákazníkov konzumácie jedál a nápojov v interiérových aj exteriérových častí prevádzok.Naďalej sa uplatňujú podmienky dodržania protiepidemických opatrení pre otvorené prevádzky, pričom. Tu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby, pričom doteraz bola veková hranica 14 rokov.Zmeny v opatreniach sa dotkli aj hromadných podujatí. Od sobotu budú mať stopku všetky, teda aj tie s menej ako šiestimi účastníkmi. "Povolené nebudú ani divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia," uviedol ÚVZ SR.: stále budú môcť byť len so sediacimi účastníkmi, avšak znižuje sa kapacita: sedieť sa bude môcť len v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami musí ostať jedno miesto neobsadené. Pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávajúci dezinfikovať ruky, v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní 'pod obojím' striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku," informuje ÚVZ SR.Hygienici upozornili, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť aj prísnejšie opatrenia, ak si to epidemiologická situácia vyžiada.