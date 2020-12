Zacvičte si s Hamšíkom, Chárom alebo Žampovcami. O2 Športová akadémia Mateja Tótha motivuje deti k pohybu aj počas pandémie

Hlasovanie O2 ŠAMT je v plnom prúde: Bude športová akadémia na vašej škole?

18.12.2020 (Webnoviny.sk) -O2 v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha prichádza s novou sériou videí, ktoré majú deti spoločne s rodičmi a učiteľmi motivovať k pohybu."S O2 ŠAMT chceme opäť pripomenúť dôležitosť pohybu a ukázať, že keďže telocvične sú zatvorené, k pohybu stačí aj obývačka doma, či školská trieda. Po úspechu prvej série Telesnej na doma preto prichádzame so sériou ďalších desiatich 10-minútových videí, v ktorých vystúpia aj známi slovenskí športovci," hovorí Michaela Sakálová, marketingová manažérka O2."Jednotlivé videá okrem tela precvičia aj mozog. Naším cieľom je ukázať, že krátke športové aktivity sa dajú vykonávať aj v obmedzenom priestore triedy a možno ich začleniť aj do ostatných vyučovacích predmetov. Kreativite sa medze nekladú," hovorí Michal Tóth, športový riaditeľ O2 ŠAMT a tréner.Každé video je zamerané na popularizovanie iného druhu športu. V rámci videa si deti môžu precvičiť tú časť tela, ktorá je pri danom športe najviac zaťažená. Od olympionika Mateja Tótha dostanú deti kvízovú otázku, na ktorú hľadajú odpoveď. Okrem Mateja Tótha sa vo videách postupne objavia hokejista Zdeno Chára, futbalista Marek Hamšík, biatlonistka Paulína Fialková, vodný slalomár Michal Martikán, lyžiari bratia Žampovci, a ďalší.Viac info o projekte a jednotlivé videá nájdete na: www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma Už 21.12. sa dozvieme názvy škôl, ktoré budú mať na svojej pôde od februára 2021 O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha.Do tohto momentu o akadémiu bojuje vyše 320 škôl a do hlasovania prišlo viac ako 230 000 hlasov."Sme veľmi radi, že o Akadémiu je stále väčší záujem. Ukazuje to trend, podľa ktorého si rodičia aj učitelia uvedomujú, aký dôležitý je pohyb našich ratolestí, ako aj to, že má priame prepojenie so zlepšením mozgovej aktivity u detí," hovorí Sakálová.Hlasovať môžete aj vy do 19.12. 2020 na https://www.akademia.o2.sk/ Informačný servis