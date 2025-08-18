Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 18.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. augusta 2025

Ktoré sú najbezpečnejšie miesta Európy? V top trojke sa umiestnili Slovákmi najnavštevovanejšie krajiny


Tagy: Bezpečnosť Cestovná kancelária Dovolenky Prieskum

Najbezpečnejšími mestami Európy sú podľa najnovšieho rebríčka portálu Euronews, ktorý vychádza z údajov štatistického portálu Numbeo, Dubrovník, Tallinn a Varšava. Tieto mestá sa vyznačujú nízkou ...



Zdieľať
chorvatsko 676x445 18.8.2025 (SITA.sk) - Najbezpečnejšími mestami Európy sú podľa najnovšieho rebríčka portálu Euronews, ktorý vychádza z údajov štatistického portálu Numbeo, Dubrovník, Tallinn a Varšava. Tieto mestá sa vyznačujú nízkou úrovňou kriminality a stabilnou bezpečnostnou situáciou, čo oceňujú aj slovenskí turisti. Dubrovník vedie rebríček s bezpečnostným skóre 44,1, nasledovaný Tallinnom (55,8) a Varšavou (60,2). Do top 10 sa dostali aj Praha, Krakov, Amsterdam, Mníchov, Reykjavík, Zürich a Budapešť.


Prieskum cestovnej kancelárie Daka na vzorke 3 927 Slovákov ukázal, že až 90,5 % respondentov nezažilo počas letnej dovolenky žiadny kriminálny incident. Napriek tomu 7,9 % priznalo, že sa stali obeťou krádeže. Takmer 33 % opýtaných je ochotných cestovať aj do krajín so zvýšeným bezpečnostným rizikom, ak ich destinácia láka svojou jedinečnosťou.

Majiteľ cestovnej kancelárie Daka David Gavaľa potvrdzuje, že tieto destinácie patria medzi najnavštevovanejšie a klienti tu len výnimočne hlásia nepríjemné incidenty. Dodáva, že bezpečnosť je pre Slovákov dôležitým faktorom pri výbere destinácie, no zároveň sa nenechávajú odradiť obavami a vyhľadávajú aj krajiny s vyšším rizikom kvôli kultúre, prírode či histórii. „Európa má čo ponúknuť nielen po stránke krásy, ale aj bezpečia,“ uzatvára Gavaľa.


Zdroj: SITA.sk - Ktoré sú najbezpečnejšie miesta Európy? V top trojke sa umiestnili Slovákmi najnavštevovanejšie krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Cestovná kancelária Dovolenky Prieskum
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Bratislavskí hasiči upozorňujú na zákaz zakladania ohňa v lesoparku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 