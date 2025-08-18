|
Pondelok 18.8.2025
Meniny má Elena, Helena
Denník - Správy
Prílohy
|Pridajte sa
18. augusta 2025
Ministerstvo kultúry sa ohradilo voči tvrdeniam exministerky Milanovej o Správe rezortných zariadení
Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči medializovaným tvrdeniam exministerky kultúry Natálie Milanovej (
18.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR sa vymedzilo voči medializovaným tvrdeniam exministerky kultúry Natálie Milanovej (hnutie Slovensko) o Správe rezortných zariadení. Ako uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská, rezort odmieta zavádzajúce tvrdenia, ktoré zazneli v Milanovej videu na sociálnej sieti, a ktoré následne zverejnili niektoré médiá.
Podľa MK SR toto video manipulatívnym spôsobom prezentuje situáciu v Správe rezortných zariadení a neodráža realitu. Bývalá ministerka kultúry pred niekoľkými dňami zverejnila na sociálnej sieti video, v ktorom pripomenula, že MK SR tento rok vo februári založilo Správu rezortných zariadení, ktorá je jeho príspevkovou organizáciou a jej tohtoročný rozpočet je 12 miliónov eur.
Exministerka tiež navštívila sídlo predmetnej príspevkovej organizácie, keďže podľa jej slov sa webu nedopátrali, a tak prišli infožiadosti priniesť osobne. Návštevu zdokumentovala vo videu. Od pracovníka, s ktorým komunikovala, požadovala pečiatku, aby mala potvrdenie o tom, že je to odovzdané. Na to jej ale muž odpovedal, že na to nie je kompetentný a na otázku, či je tam niekto kompetentný, odpovedal, že aktuálne nie.
Exministerka sa ďalej vo videu spytovala, či jej nevie poradiť, kedy príde niekto kompetentný, na čo odpovedal, že nevie. Následne prebehla komunikácia o tom, či má Milanová nechať infožiadosti v schránke organizácie, opätovne sa dotkla toho, že im infožiadosti nemohla poslať elektronicky, keďže nenašla webstránku organizácie. Dodala tiež, že ak jej dotyčný poskytne emailovú adresu, pošle ich tam.
„Chápem, jedine možno neskôr, keď sa zastavíte. Ak zastihnete niekoho, tak...," zareagoval muž. Exministerka po tejto slovnej výmene konštatovala, že „toto, čo sme práve zažili, bola aj na mňa trošku silná káva, aby organizácia, ktorá má na jeden rok rozpočet 12 miliónov eur, nemala vo svojich priestoroch nikoho, kto by mohol dať pečiatku na jednu infožiadosť".
Kritizovala i to, že organizácia nemá webstránku či niekoho, komu by sa mohli dovolať. Avizovala, že o Správu rezortných zariadení sa bude i naďalej zaujímať a infožiadosti vložila do schránky príspevkovej organizácie.
Ministerstvo kultúry zareagovalo, že Správa rezortných zariadení funguje štandardne a bez problémov zabezpečuje svoju činnosť. Aktuálne zamestnáva táto príspevková organizácia MK SR osem pracovníkov.
„V deň, keď Milanová navštívila areál, časť zamestnancov čerpalo dovolenku a iní boli v práci, avšak v čase jej príchodu sa nachádzali na obedňajšej prestávke. To mohlo vyvolať dojem, že v budove nikto nie je," uviedla Bačinská. Doplnila, že bývalá ministerka kultúry nakrúcala aj priestory, ktoré prezentovala ako kancelárie Správy rezortných zariadení, no v skutočnosti nejde o priestory tejto organizácie, ale o iné časti areálu.
„Ministerstvo považuje takéto konanie za účelovú manipuláciu zo strany opozície. Realita je však jasná a úplne iná – správa funguje riadne, má svojich zamestnancov a priebeh jej činnosti je plne zabezpečený," zdôraznila Bačinská.
Pripomenula tiež, že medzi úlohy a pôsobnosti Správy rezortných zariadení patrí správa, údržba a rozvoj nehnuteľného a hnuteľného majetku rezortu a jeho priamo riadených organizácií. V aktuálnom roku sa prioritne zameriava na investičné a rozvojové projekty, najmä na výstavbu štátnych centrálnych depozitárov či prípravu významných projektov v oblasti múzejnej a galerijnej infraštruktúry.
V jej správe sú aj viaceré účelové objekty, medzi nimi Budmerický kaštieľ, Hurbanove kasárne či objekt na Konventnej ulici v Bratislave. Do jej pôsobnosti spadá aj centralizácia vybraných obslužných činností, ako sú energetické služby či verejné obstarávania, pričom cieľom je zvýšenie efektívnosti a energetických zdrojov.
„Zároveň je dôležité zdôrazniť, že organizácia v súčasnosti preveruje viaceré procesy a postupy z minulosti, ktoré sa uskutočňovali ešte pred nástupom ministerky Martiny Šimkovičovej do funkcie. Aktivitu Natálie Milanovej možno vnímať aj v tomto kontexte," uzavrela Bačinská.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo kultúry sa ohradilo voči tvrdeniam exministerky Milanovej o Správe rezortných zariadení © SITA Všetky práva vyhradené.
