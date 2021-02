Ktoré tenisky do mesta aj na šport by vás mali sprevádzať?

Nie je také jednoduché nosiť ich – stalo sa vám už, že tenisky splývali s ostatnými časťami a doplnkami outfitu? Podporovali chaos farieb a vôbec nešli dokopy s vaším zaužívaným štýlom? Ešteže vieme, ako vám urýchlene pomôcť!

Teniskami nič nepokazíš? Naozaj?!

Výhodou tenisiek je, že ak máte vkus a cit, tak ich použijete v kombinácii s každým mestským a športovým outfitom. Sú to však kúsky, ktoré podliehajú každoročným (sezónnym) trendom a tie vaše nebudú IN donekonečna. Preto treba vedieť, ako si vybrať klasické, jednoduché modely, využiteľné do mesta, na celodenné nosenie aj na nenáročné športy.

Obnovované a neustále rozširované sú aj tenisky adidas originals, ktoré stačí obuť si „raz“ a využiť ďalej k sukni, ležérnym nohaviciam a k šortkám. Jednoducho, nie každú sezónu máme možnosť sledovať trendy. Preto si z tenisiek dámske adidas originals vyberieme tie, ktoré nám ich pochváli mladšia sestra, ale aj teta. Dajme si v teniskách spiatočku a využime najnovší retroset, ležérne tenisky inšpirované bežeckým štýlom zo 70.rokov.

Neskutočne im svedčí jemná ružová farba, biela a krémová. Do pastelových odtieňov môžete zladiť zvyšok outfitu. To, že sú takéto tenisky viacúčelové, zistíte vďaka ich responzívnym dielom v medzipodrážke z materiálu boost a priedušnému zvršku z nubuku a semišu. Stačí vedieť oceniť taktiež kvality dámskych adidas originals ultraboost a z práce si môžete ísť hneď zabehať.

Obozretná na každom kroku?

Tak ako pre vás stvorené sú stansmithky, nízkoprofilové - jednoducho nazúvateľné a vyzúvateľné, podobné ako bežné slip-on tenisky, ale s oveľa prepracovanou vsadenou gumenou podrážkou, koženou podšívkou a s viacerými prešívanými retro detailmi. Taktiež nie je náročné s nimi zmeniť outfit z ležérneho - v rifliach a v tope na čisto športovú záležitosť.

Bežecké tenisky na každodenné nosenie. Omyl?!

Vôbec nie. Keďže čoraz viac vyhľadávame multifunkčnú, viacúčelovú obuv, na svoje si prídete pri teniskách swift run so sezónnou medzipodrážkou podobnou karbónovým vláknam a s pohodlným priliehavým zvrškom v úplete. Je jedno, či sa chcete prechádzať alebo zabehať si. Tie najlepšie tenisky sa prispôsobia vám.