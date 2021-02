Polícia varuje pred podvodníkmi, bloková pokuta vo výške 1000 eur neexistuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2021 (Webnoviny.sk) - Pokutové bloky na sumu tisíc eur neexistujú. Upozorňuje na to Policajný zbor SR vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti. Zároveň zdôrazňuje, že najvyššia hodnota používaných blokov je sto eur.Fotografiu tisíc eurového bloku podľa polície zverejnil účet na sociálnej sieti s názvom „Eva Šagatová“. „Zostáva nám len dúfať, že pani Šagatová nikomu 1 000 eur nezaplatila,“ uvádza polícia.Polícia pripomína, že v prvom štvrťroku 2021 postupne zavádza do obehu nové pokutové bloky. „Proces stiahnutia súčasne používaných pokutových blokov z obehu a zabezpečenie distribúcie nových pokutových blokov so zvýšenými ochrannými prvkami bude vykonaný priebežne po oznámení o zabezpečení nových pokutových blokov zo strany finančnej správy,“ informuje polícia. Dodáva, že do tej doby budú policajné útvary používať „staré“ pokutové bloky, ktoré sa používajú aj v súčasnosti.