Ktorí dvaja hráči budú reprezentovať Slovensko na olympijskej kvalifikácii? SZĽH zaujal fanúšikov „fotohádankou“

Fotohádanka spojená s cielenou kampaňou

Musia prejsť kvalifikačným turnajom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.8.2024 (SITA.sk) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zvolil netradičný spôsob informovania o tom, kto bude reprezentovať Slovensko na nadchádzajúcej olympijskej kvalifikácii v Bratislave (29. 8. - 1. 9.). SZĽH zverejnil na sociálnych sieťach tmavé siluety dvoch hráčov a nechal fanúšikov hádať, kto to je.Podľa viacerých indícií by malo ísť o obrancu Šimona Nemca a útočníka Tomáša Tatara , teda hráčov v službách tímu NHL New Jersey Devils . Oficiálne SZĽH túto informáciu ešte nepotvrdil. Fotohádanka je spojená s cielenou kampaňou, aby si fanúšikovia zakúpili vstupenky na kvalifikačný turnaj a povzbudili Slovákov.Na Zimnom štadióne Ondeja Nepelu v Bratislave sa Slovensko postupne predstaví proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Na ZOH 2026 postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín.Okrem bratislavskej D-skupiny za účasti Rakúska, Maďarska a Kazachstanu sa rovnaký turnaj uskutoční aj v lotyšskej Rige (Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina) a dánskom Aalborgu (Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko). Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou.Pred troma rokmi, počas prísnych covidových opatrení, zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1, Bielorusko 2:1 a postúpili na zimné olympijské hry do Pekingu, kde vybojovali bronzové medaily. Stali sa jedným z mála tímov v histórii, ktorý sa z pozície kvalifikanta stal olympijským medailistom.