Djokovič píše posledné stránky športovej kariéry. Olympijskému zlatu sa nič nevyrovná, vraví Srb

Fyzická i duševná sila srbského tenistu

Vrchol pozoruhodnej kariéry

Pochybnosti o motivácii pokračovať

12.8.2024 (SITA.sk) - Zlatá medaila z Paríža predstavovala pre srbského tenistu Novaka Djokoviča niečo, čomu sa nevyrovná žiadny z jeho predchádzajúcich úspechov. Už 37-ročný rodák z Belehradu vraví, že olympijský triumf je preňho zavŕšenie všetkého, po čom kedy v tenise túžil, a naznačil, že píše posledné riadky svojej športovej kapitoly.Djokovič pod Eiffelovkou ukázal obrovskú fyzickú i duševnú silu prekonať všetko a všetkých. Odkedy 5. júna podstúpil operáciu pre zranenie, ktoré utrpel na Roland Garros , iba málokto veril v jeho rýchle uzdravenie.Len o mesiac neskôr bol späť na tráve vo Wimbledone, kde prehral vo finále s Carlosom Alcarazom . Španielovi však odplatil wimbledonskú prehru v olympijskom finále v Paríži.„Keď som bol v roku 2012 na OH v Londýne, myslel som si, že nemôže byť nič lepšie ako niesť vlajku mojej krajiny. To bol najlepší pocit v mojom živote, až do chvíle, kým som nezískal olympijské zlato. Toto prevyšuje čokoľvek, čo si možno predstaviť,“ povedal Djokovič podľa webu španielskeho denníka Marca.„Nole“ vraví, že tenis mu dal v živote všetko a momentálne sa mu to oddanosťou a obetavosťou snaží vrátiť. „Teraz, keď mám 37 rokov, keď som porazil 21-ročného hráča, ktorý je momentálne pravdepodobne najlepším hráčom na svete, si myslím, že som dosiahol vrchol svojej kariéry,“ skonštatoval Djokovič.Dvadsaťštyrinásobný grandslamový šampión po dosiahnutí olympijského zlata, poslednej veci, ktorá mu v životopise chýbala, priznáva, že má pochybnosti o svojej motivácii pokračovať.„Je to hotové,“ povedal Djokovič. "Neviem, čo prinesie budúcnosť. S týmto zlatom som dosiahol všetko, čo som chcel, ale milujem tento šport. Nehrám len preto, aby som vyhrával turnaje, hrám preto, že rád súťažím, trénujem a zdokonaľujem svoje zručnosti,“ zakončil Djokovič.