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Ktorý robotický vysávač je ideálny pre vašu domácnosť?


Tagy: PR Robotický vysávač Upratovanie

Udržiavanie dokonale čistej domácnosti už dávno nemusí byť spojené s hodinami manuálnej práce. Moderné robotické vysávače zvládajú starostlivosť o podlahy a koberce kompletne autonómne. Pri ...



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novy projekt 1 676x444 22.6.2026 (SITA.sk) - Udržiavanie dokonale čistej domácnosti už dávno nemusí byť spojené s hodinami manuálnej práce.


Moderné robotické vysávače zvládajú starostlivosť o podlahy a koberce kompletne autonómne. Pri výbere ideálneho pomocníka však často stojíme pred otázkou, ktoré technológie reálne využijeme.

Prémiová značka Dreame ponúka na našom trhu dvoch silných hráčov: Dreame L50s Pro Ultra a Dreame L50 Ultra AE. Každý z nich predstavuje trochu iný prístup k upratovaniu – jeden vsádza na maximálnu technologickú inteligenciu, druhý na optimálnu vyváženosť a efektivitu.

Prečo je Dreame L50s Pro Ultra jasnou voľbou pre náročných?


Ak patríte k technologickým nadšencom a od domáceho asistenta vyžadujete tie najpokročilejšie inovácie súčasnosti, model Dreame L50s Pro Ultra je navrhnutý presne pre vás. Reprezentuje segment high-end zariadení, kde sa nerobia žiadne kompromisy.

Jeho hlavnou doménou je pokročilý navigačný systém 3D Adapt a nekompromisný sací výkon 30 000 Pa, ktorý si hravo poradí s nečistotami v kobercoch či na členitých podlahách. Pokiaľ ide o umývanie, vďaka inovatívnej technológii MopExtend™ dokáže robotický pomocník mechanicky vysunúť mopovacie podložky smerom von, aby precízne umyl podlahu tesne pozdĺž stien. Efektívne vymetanie kútov dopĺňa aj výsuvná bočná kefka SideReach™.

Dokovacia stanica tohto modelu funguje ako plne samostatná jednotka – mopy vyperie v horúcej vode 100 °C, vysuší ich teplým vzduchom, odčerpá z vysávača špinavú vodu a vyprázdni zásobník na prach, čím vám daruje absolútnu slobodu od upratovania.

Dreame L50 Ultra AE: Racionálna voľba s prémiovou výbavou


Robotický vysávač Dreame L50 Ultra AE perfektne stelesňuje pojem cost-effective. Je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú zlatú strednú cestu – chcú zažiť plný komfort All-In-One stanice a moderných technológií, no zároveň uprednostňujú maximálne efektívny pomer ceny a získanej hodnoty.

Tento robotický vysávač prináša vysokú saciu silu Vormax s 28 000 Pa a navigáciu Smart Pathfinder, s ktorou sa s prehľadom vyhýba predmetom na zemi.

Aj tento model disponuje technológiou Dual Flex Arm (kombinácia výsuvného mopu a bočnej kefy na dosiahnutie rohov). Dokonalú hygienu navyše zabezpečuje nabíjacia stanica, ktorá mopy po každom upratovaní vyperie v horúcej vode. Je to skrátka perfektný spoločník pre domácnosti, ktoré hľadajú špičkový výkon za rozumnú cenu.

Obidva modely zdieľajú kľúčové technologické prvky, vrátane výsuvného mechanizmu mopu a bočnej kefy Dual Flex Arm či základňovej stanice s praním mopov v horúcej vode. Model Pro Ultra ponúka maximálnu možnú úroveň automatizácie a najnovšie technológie navigácie. Model Ultra AE mu však zdatne sekunduje a prináša optimálne vyváženú výbavu, ktorá pokryje všetky potreby modernej domácnosti. Vyberte si robotický vysávač z ponuky značky Dreame a užívajte si dokonale čistú domácnosť bez zbytočnej námahy.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ktorý robotický vysávač je ideálny pre vašu domácnosť? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Robotický vysávač Upratovanie
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