Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Paulína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. júna 2026

Lukašenko dostal od Zelenského ultimátum. Bielorusko má týždeň na odstránenie zariadení pomáhajúcich Rusku


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr ...



Zdieľať
belarus_election_51632 scaled 1 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, aby do jedného týždňa odstránil vysielače na území Bieloruska, ktoré podľa Kyjeva pomáhajú Rusku navádzať útoky proti Ukrajine. Referuje o tom web Politico.

„Myslím si, že týždeň je dosť času. Ak to neurobí, urobíme to my,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Zároveň dodal, že Rusko sa bude snažiť zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny, no Lukašenko si podľa neho uvedomuje, že Ukrajina bude reagovať.

Ukrajinský prezident kritizoval aj bieloruský ropný sektor. Tvrdí, že Bielorusko je dnes jedným z kľúčových dodávateľov pre ruskú armádu.

Využívanie územia na útoky proti Ukrajine


Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine. Zelenskyj v máji varoval, že Moskva zvažuje operácie južne aj severne od bieloruského územia, či už proti Ukrajine alebo proti niektorej krajine NATO.

Od začiatku ruskej invázie využívali sily prezidenta Vladimira Putina bieloruské územie na raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Bielorusko však doposiaľ nenasadilo vlastné jednotky do bojov.

Varovanie pred masívnym útokom


Zelenskyj zároveň v sobotu večer varoval pred pripravovaným „masívnym útokom“ Ruska a vyzval obyvateľov, aby v najbližších dňoch brali letecké poplachy mimoriadne vážne.

V reakcii na obavy z možných útokov zo severu Ukrajina posilnila obranu hranice s Bieloruskom - buduje betónové bariéry, protitankové priekopy a ďalšie opevnenia.

Lukašenko medzitým v rozhovore pre arabské médiá vyhlásil, že Bielorusko nepredstavuje pre Ukrajinu hrozbu, a ospravedlnil sa Zelenskému za niektoré svoje predchádzajúce výroky. Podľa neho však reagoval na to, čo vnímal ako vyhrážky voči svojej krajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Lukašenko dostal od Zelenského ultimátum. Bielorusko má týždeň na odstránenie zariadení pomáhajúcich Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko podpísalo dôležitú dohodu pre EXPO 2027. V Belehrade chce ukázať svoj inovačný potenciál
<< predchádzajúci článok
Ktorý robotický vysávač je ideálny pre vašu domácnosť?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 