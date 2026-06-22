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22. júna 2026
Lukašenko dostal od Zelenského ultimátum. Bielorusko má týždeň na odstránenie zariadení pomáhajúcich Rusku
Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, aby do jedného týždňa odstránil vysielače na území Bieloruska, ktoré podľa Kyjeva pomáhajú Rusku navádzať útoky proti Ukrajine. Referuje o tom web Politico.
„Myslím si, že týždeň je dosť času. Ak to neurobí, urobíme to my,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Zároveň dodal, že Rusko sa bude snažiť zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny, no Lukašenko si podľa neho uvedomuje, že Ukrajina bude reagovať.
Ukrajinský prezident kritizoval aj bieloruský ropný sektor. Tvrdí, že Bielorusko je dnes jedným z kľúčových dodávateľov pre ruskú armádu.
Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine. Zelenskyj v máji varoval, že Moskva zvažuje operácie južne aj severne od bieloruského územia, či už proti Ukrajine alebo proti niektorej krajine NATO.
Od začiatku ruskej invázie využívali sily prezidenta Vladimira Putina bieloruské územie na raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Bielorusko však doposiaľ nenasadilo vlastné jednotky do bojov.
Zelenskyj zároveň v sobotu večer varoval pred pripravovaným „masívnym útokom“ Ruska a vyzval obyvateľov, aby v najbližších dňoch brali letecké poplachy mimoriadne vážne.
V reakcii na obavy z možných útokov zo severu Ukrajina posilnila obranu hranice s Bieloruskom - buduje betónové bariéry, protitankové priekopy a ďalšie opevnenia.
Lukašenko medzitým v rozhovore pre arabské médiá vyhlásil, že Bielorusko nepredstavuje pre Ukrajinu hrozbu, a ospravedlnil sa Zelenskému za niektoré svoje predchádzajúce výroky. Podľa neho však reagoval na to, čo vnímal ako vyhrážky voči svojej krajine.
Zdroj: SITA.sk - Lukašenko dostal od Zelenského ultimátum. Bielorusko má týždeň na odstránenie zariadení pomáhajúcich Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, aby do jedného týždňa odstránil vysielače na území Bieloruska, ktoré podľa Kyjeva pomáhajú Rusku navádzať útoky proti Ukrajine. Referuje o tom web Politico.
„Myslím si, že týždeň je dosť času. Ak to neurobí, urobíme to my,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. Zároveň dodal, že Rusko sa bude snažiť zatiahnuť Bielorusko hlbšie do vojny, no Lukašenko si podľa neho uvedomuje, že Ukrajina bude reagovať.
Ukrajinský prezident kritizoval aj bieloruský ropný sektor. Tvrdí, že Bielorusko je dnes jedným z kľúčových dodávateľov pre ruskú armádu.
Využívanie územia na útoky proti Ukrajine
Kyjev už dlhodobo upozorňuje, že Rusko využíva bieloruské územie na útoky proti Ukrajine. Zelenskyj v máji varoval, že Moskva zvažuje operácie južne aj severne od bieloruského územia, či už proti Ukrajine alebo proti niektorej krajine NATO.
Od začiatku ruskej invázie využívali sily prezidenta Vladimira Putina bieloruské územie na raketové a dronové útoky proti Ukrajine. Bielorusko však doposiaľ nenasadilo vlastné jednotky do bojov.
Varovanie pred masívnym útokom
Zelenskyj zároveň v sobotu večer varoval pred pripravovaným „masívnym útokom“ Ruska a vyzval obyvateľov, aby v najbližších dňoch brali letecké poplachy mimoriadne vážne.
V reakcii na obavy z možných útokov zo severu Ukrajina posilnila obranu hranice s Bieloruskom - buduje betónové bariéry, protitankové priekopy a ďalšie opevnenia.
Lukašenko medzitým v rozhovore pre arabské médiá vyhlásil, že Bielorusko nepredstavuje pre Ukrajinu hrozbu, a ospravedlnil sa Zelenskému za niektoré svoje predchádzajúce výroky. Podľa neho však reagoval na to, čo vnímal ako vyhrážky voči svojej krajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Lukašenko dostal od Zelenského ultimátum. Bielorusko má týždeň na odstránenie zariadení pomáhajúcich Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.
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