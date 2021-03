Ktorých developerov a developerské projekty kupujúci najviac poznajú?

Aká je znalosť developerov?

Spontánna znalosť developerov medzi tými, ktorí aktívne riešili kúpu nehnuteľnosti za ostatných 12 mesiacov

A čo podporená znalosť developerov?

Index cielenej znalosti (Index of Targeted Awareness)

Znalosť developerských projektov

2CREATE advertising

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2021 (Webnoviny.sk) -Reklamná agentúra 2CREATE, ktorá je lídrom na trhu v developerskom marketingu s viac ako 50 projektami, si nechala vypracovať exkluzívny prieskum v Go4Insight, ktorý vnáša svetlo do problematiky poznateľnosti viac ako troch desiatok developerov a 100 developerských projektov v Bratislave a okolí.Z výsledkov prieskumu vyplýva, ako verejnosť – vrátane užšie vymedzenej skupiny ľudí, čo za ostatných 12 mesiacov riešili kúpu nehnuteľnosti – vníma poznateľnosť developerov a ich developerských projektov. Kvantitatívny prieskum prebiehal od novembra 2020 do januára 2021 na vzorke 508 obyvateľov Bratislavy a okolia vo veku od 18 do 64 rokov.Najvyššiu spontánnu znalosť medzi developermi má JTRE (22 %) tesne pred HB Reavis (20 %), ktorá je na špici v "prvá menovaná". Takmer identicky sú na tom na treťom a štvrtom mieste YIT (15 %) a Penta (14 %). Všetci ostatní developeri majú spontánnu znalosť nižšiu ako 7 %.Top značkou v tejto kategórii je spoločnosť YIT s 28 %, kde vidieť relatívny nárast oproti spontánnej znalosti až + 87 %. Penta Investments s 25 % zaznamenala relatívny nárast + 78 %, J&T Real Estate, ktorá bola lídrom pri celkovej spontánnej znalosti, však len 4 % a pri HB Reavis Group vidieť dokonca 25 % relatívny pokles, čo je ale očakávaným výsledkom, vzhľadom na zameranie spoločnosti, ktorá rieši primárne komerčný, nie rezidenčný development.V kategórii podporenej znalosti developerov sme s otázkou "Ktoré z uvedených spoločností poznáte?" porovnávali výsledky 11 vybraných developerov. Prvé dve priečky, neprekvapivo, obsadili spoločnosti JTRE a Penta, ktorých poznateľnosť prirodzene vyplýva z ich presahov obchodných aktivít do segmentov mimo developerského trhu. Top trojicu, ktorá v prieskume mala podporenú znalosť nad 40 % uzatvára YIT s dlhodobo silnou poznateľnosťou."Kľúčom k pochopeniu, ako komunikačná stratégia zaberá pri plnení obchodných cieľov developerov, je parameterV tomto prípade ide o vyjadrenie rozdielu medzi celkovou poznateľnosťou značky a poznateľnosťou v užšie zadefinovanej cieľovej skupine (ľuďmi, čo za ostatných 12 mesiacov riešili kúpu nehnuteľnosti)" vysvetľuje Martin Porada, CEO agentúry 2CREATE , ktorá prieskum realizovala.Silné čísla ITA zaznamenali napríklad ITB Development (+ 75 %) a Púpava Development (+ 60 %)."Prieskum sa zaoberal nielen meraním povedomia verejnosti o tom, kto stavia, ale aj čo sa stavia," pokračuje Porada. Prvá priečka patrí Slnečniciam, víťazovi podľa spontánnej (24 %) aj podporenej znalosti (impozantných 76 %). Ak sa opomenie všeobecne známy, no svojou povahou nerezidenčný projekt Stanica Nivy, projektom s druhou najvyššou spontánnou znalosťou sa stali Čerešne fine living s 11-percentnou spontánnou znalosťou. Čerešne preskočili aj "vychytené" projekty ako Bory (7 %), Eurovea Tower (6 %) či Sky Park (6 %).Fullservisová reklamná agentúra, ktorá má na konte viac ako 50 developerských projektov a práce pre viaceré veľké, ale aj menšie spoločnosti pôsobiace v real estate nielen na Slovensku. Svoje postavenie najskúsenejšej agentúry na Slovensku v oblasti developerského marketingu dosiahli hlavne BEYOND marketingovým prístupom, ktorý zahŕňa aj veľké spektrum služieb nad rámec bežnej reklamnej agentúry. Pri záujme klienta 2CREATE aktívne vstupuje aj do analytiky, cenotvorby a obchodnej stratégie s cieľom maximalizácie obchodných výsledkov developera. Ich služby sú postavené nielen na dlhoročnom know-how a komplexnom in-house marketingovom servise, ale aj na dátach s PARSER.SK - unikátneho analytického nástroja na zber nekoherentných dát z real estate trhu, vďaka ktorému už niekoľko rokov live 24/7 monitorujú až 21 parametrov každej bytovej jednotky z viac ako 100 projektov na Slovensku.Informačný servis