Polokošeľa - prečo by ju mal mať každý módny chlap vo svojom šatníku?

Práve preto má už niekoľko rokov nezastupiteľné miesto v našich šatníkoch a ešte stále nevyšla z módy. Polokošeľu viete totiž kombinovať do trendy moderného outfitu kedykoľvek. Ako na trendy kombinácie s polokošeľou a prečo by ste si ju mali do šatníka zadovážiť aj vy?

Prečo práve polokošeľa?

Ako sme už spomenuli, polokošeľa je univerzálny kúsok, ktorý už od minulosti má svoje čestné miesto v mnohých šatníkoch. Hodí sa rovnako pre dámy aj pánov a je nesmierne pohodlná na každodenné nosenie. Práve v tom je rozdiel aj oproti normálnej košeli, ktorá nie je až taká pohodlná. Polokošeľa je variantom ideálnym na tvorbu outfitov v štýle ležérnej elegancie. Môžete ju vynosiť do práce, na šport ale tiež aj voľnočasové aktivity.

Pri výbere polokošele odporúčame siahať po jednofarebných variantoch. Veľmi obľúbené sú polokošele od známych značiek s decentným označením značky na hrudníku. Tiež si pri výbere všímajte koľko má polokošeľa gombíkov a aká je dĺžka rukávov. Výber kvalitných, značkových, pohodlných a nesmierne estetických polokošieľ nájdete napríklad aj na: https://answear.sk/k/on/oblecenie/tricka-a-polo-tricka.

Ako kombinovať polokošeľu?

V prvom rade si prejdeme kombinácie, ktoré môžete nosiť na každodennej báze a vyzerať pritom stále upravene a elegantne práve vďaka polokošeli. Prvým tipom je outfit v jednoduchom zložení: polokošeľa, rifle, prípadne elegantnejšie nohavice. Veľmi trendy outfit môže byť biela polokošeľa s nohavicami s geometrickými vzormi a bielymi teniskami. Ak chcete outfit ešte viac ladiť do elegantných tónov, môžete siahnuť aj po mokasínach. Outfit už potom stačí doplniť len o hodinky, slnečné okuliare a budete vyzerať trendy a štýlovo.

Polokošeľu však rovnako môžete ladiť aj do športovejších variant. Veľmi obľúbené sú tepláky a joggery, ktoré sú pohodlné a vyzerajú štýlovo. V kombinácii s jednoduchou polokošeľou môžu pôsobiť nesmierne ležérne a zároveň štýlovo. Pánske nohavice - aké typy nohavíc by mal mať vo svojom šatníku každý moderný muž? No predsa tie najpohodlnejšie, ktoré bude nosiť najradšej! A to sú práve pekné a kvalitné tepláky, v ktorých bude môcť ísť kdekoľvek a vyzerať napriek tomu upravene a kultivovane.

V lete môžete voliť klasické polokošele, ale tiež sú skvelé aj tie z ľanových materiálov. Dajú sa úžasne kombinovať s džínsovými kraťasmi, pričom takýto outfit stačí doplniť plátenými teniskami alebo espadrilkami. Nezabudnite si tiež nechať pootvorené gombíky, aby ste celému outfitu dodali nedbalý vzhľad. Počas chladnejších večerov si cez polokošeľu môžete previazať sveter v neutrálnych farbách, ktorý vás v prípade potreby zahreje a zároveň doplní outfitu šmrnc. Stačí už len zobrať doklady, okuliare a môžete fičať na výlet, či večeru.

Vyberte si polokošeľu podľa vašich preferencií, najlepšie v neutrálnych odtieňoch. Pre vyšportované postavy môžu pekne pôsobiť aj viac strečové strihy, ktoré vás pekne obopnú. Tento kúsok si na kombinovanie zamilujete, pretože sa dá využiť do množstva outfitov na milióny spôsobov. Rovnako si môžete kúpiť polokošeľu spolu s vašou polovičkou a tak vytvoriť nádherné párové outfity, ktoré sú v súčasnosti veľmi moderné. Vyberte si aj vy tú svoju a obohaťte váš šatník o skvelý moderný, trendy kúsok.