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31. júla 2026
Inšpirácia pre mnohých. Jednoruký Dán skóroval v EKL a pomohol svojmu tímu k postupu
Jeho výkon zaujal už v prvom dueli, keď vďaka pohybu, odhodlaniu, odvahe a kvalite na kopačke ukázal celému svetu, že sa dá hrať tento šport aj s hendikepom. Dánsky futbalista Marius Lindh skóroval v ...
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31.7.2026 (SITA.sk) - Jeho výkon zaujal už v prvom dueli, keď vďaka pohybu, odhodlaniu, odvahe a kvalite na kopačke ukázal celému svetu, že sa dá hrať tento šport aj s hendikepom.
Dánsky futbalista Marius Lindh skóroval v odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde slovinského tímu Koper a pomohol tak zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu.
Napokon došlo k veľkému prekvapeniu, keď si favorit nedokázal ustrážiť postup a na vlastnom trávniku padol po penaltovom rozstrele s faerským klubom Runavik.
Krásny príbeh však napísal spomenutý stredopoliar, keďže sa narodil bez pravého predlaktia. Predtým hral za dánsky Slagels, kým sa nepresunul na ostrovy a obliekal dresy AB Argir a B36 Tórshavn.
Jeho výkon zaujal už v prvom dueli, keď vďaka pohybu, odhodlaniu, odvahe a kvalite na kopačke ukázal celému svetu, že sa dá hrať tento šport aj s hendikepom.
Nežiada o súcit, jednoducho hrá futbal. Všetku kritiku hodil za hlavu a išiel si za svojím cieľom stať sa futbalistom. Za Runavik odohral v aktuálnej sezóne 24 stretnutí s bilanciou štyroch gólov a šiestich asistencií.
Lindh je jediným aktívnym jednorukým futbalistom, ktorý sa zúčastnil veľkej medzinárodnej súťaže v posledných rokoch. Zakaždým to bolo v EKL a za dva rôzne faerské kluby.
Až teraz sa mu v tejto európskej súťaži číslo tri podarilo presadiť, konkrétne v šiestom súboji. V minulosti nájdeme len málo podobných prípadov. Dán slúži ako inšpirácia pre mnohých s podobným hendikepom a svoju pozíciu si po odvete s Koperom len upevnil.
Jeho Runavik sa v 3. predkole EKL stretne so švajčiarskym Luganom, ktoré je favoritom na postup do finále kvalifikácie o túto súťaž. Lenže Faerčania už ukázali, čoho sú schopní a jednoduché to nebude mať súper ani tentoraz.
Zdroj: SITA.sk - Inšpirácia pre mnohých. Jednoruký Dán skóroval v EKL a pomohol svojmu tímu k postupu © SITA Všetky práva vyhradené.
Dánsky futbalista Marius Lindh skóroval v odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde slovinského tímu Koper a pomohol tak zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu.
Napokon došlo k veľkému prekvapeniu, keď si favorit nedokázal ustrážiť postup a na vlastnom trávniku padol po penaltovom rozstrele s faerským klubom Runavik.
Krásny príbeh však napísal spomenutý stredopoliar, keďže sa narodil bez pravého predlaktia. Predtým hral za dánsky Slagels, kým sa nepresunul na ostrovy a obliekal dresy AB Argir a B36 Tórshavn.
Jeho výkon zaujal už v prvom dueli, keď vďaka pohybu, odhodlaniu, odvahe a kvalite na kopačke ukázal celému svetu, že sa dá hrať tento šport aj s hendikepom.
Nežiada o súcit, jednoducho hrá futbal. Všetku kritiku hodil za hlavu a išiel si za svojím cieľom stať sa futbalistom. Za Runavik odohral v aktuálnej sezóne 24 stretnutí s bilanciou štyroch gólov a šiestich asistencií.
Sám proti všetkým
Lindh je jediným aktívnym jednorukým futbalistom, ktorý sa zúčastnil veľkej medzinárodnej súťaže v posledných rokoch. Zakaždým to bolo v EKL a za dva rôzne faerské kluby.
Až teraz sa mu v tejto európskej súťaži číslo tri podarilo presadiť, konkrétne v šiestom súboji. V minulosti nájdeme len málo podobných prípadov. Dán slúži ako inšpirácia pre mnohých s podobným hendikepom a svoju pozíciu si po odvete s Koperom len upevnil.
Jeho Runavik sa v 3. predkole EKL stretne so švajčiarskym Luganom, ktoré je favoritom na postup do finále kvalifikácie o túto súťaž. Lenže Faerčania už ukázali, čoho sú schopní a jednoduché to nebude mať súper ani tentoraz.
Zdroj: SITA.sk - Inšpirácia pre mnohých. Jednoruký Dán skóroval v EKL a pomohol svojmu tímu k postupu © SITA Všetky práva vyhradené.
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