Ku Kyjatickým hračkám či Modranskej majolike pribudnú aj remeselné výrobky, vláda súhlasí s označovaním ich pôvodu

1.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda súhlasí s návrhom na zavedenie grafických symbolov na označenie pôvodu výrobku a pre zemepisné označenie výrobku aj pre remeselné či priemyselné výrobky.Ide o výrobky, ktoré nie sú poľnohospodárskymi výrobkami, potravinami, vínami, aromatizovanými vínnymi výrobkami a liehovinami.Remeselné a priemyselné výrobky by tak od polovice októbra tohto roka získali ochranu cez právo priemyselného vlastníctva.Návrh, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa NR SR za stranu SaS Jarmila Halgašová , poslanci v júni posunuli do druhého čítania.Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie je podľa poslankyne za SaS možné získať pre výnimočné výrobky, ktorých špecifické vlastnosti, kvalita alebo povesť sú dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi.„Remeselné výrobky alebo výrobky tradičnej slovenskej kultúry, ktoré sú späté s územím Slovenska alebo jednotlivými slovenskými regiónmi, sú súčasťou národného bohatstva a propagujú národné kultúrne dedičstvo," tvrdí.V registri Úradu priemyselného vlastníctva SR sú v súčasnosti podľa Halgašovej zapísané označenia pôvodu, resp. zemepisné označenia napríklad na Piešťanské bahno, Kyjatické hračky, Detviansku výšivku alebo Modranskú majoliku. Použitie príslušného grafického symbolu na výrobku bude dobrovoľné.