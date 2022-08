Primátor Považskej Bystrice Karol Janas sa opäť uchádza o svoju funkciu, podporiť ho prišiel Pellegrini

Rekonštrukcia domu kultúry

Kandidáti na zmenu

31.8.2022 (Webnoviny.sk) - Primátor Karol Janas sa bude opätovne uchádzať o dôveru obyvateľov Považskej Bystrice v jesenných komunálnych voľbách.Člen predsedníctva strany Hlas - sociálna demokracia svoju primátorskú kandidatúru oznámil na stredajšom tlačovom brífingu v prítomnosti lídra strany Petra Pellegriniho Janas z pozície primátora riadi Považskú Bystricu tri volebné obdobia. „Je dôležité, aby mesto malo na čele človeka, u ktorého je garancia, že sa bude posúvať dopredu. Považská Bystrica je úplne inde, ako bola, keď Karol Janas prvý raz zasadol na primátorskú stoličku. To je ten najlepší dôkaz pre obyvateľov mesta, že spĺňa kritériá odbornosti a schopnosti viesť mesto," vyhlásil Pellegrini.Pre samotného Janasa je veľkou výzvou rekonštrukcia domu kultúry, ktorú mesto získalo do majetku odkúpením od odborového zväzu Kovo.„Už v tomto roku sú vidieť prvé reálne výsledky. Považskobystričania čakajú na sprevádzkovanie estrádnej sály a potom sa chceme pustiť do opravy kinosály tak, aby sme behom dvoch-troch rokov mali tento kultúrny stánok zrekonštruovaný. Chceme sa uchádzať o peniaze z plánu obnovy, kde sú financie, ktoré sa môžu používať na obnovu budov postavených pred rokom 1980," uviedol Janas.Naopak, o zmenu vo vedení považskobystrickej radnice po dvanástich rokoch sa bude v jesenných komunálnych voľbách pokúšať dvojica nezávislých kandidátov.Svoj záujem o primátorskú funkciu oznámili diplomat Maroš Chudovský a občiansky aktivista Mikuláš Prokop. Svojho kandidáta vo voľbách bude mať aj hnutie Socialisti.sk, ktoré bude zastupovať Richard Gajdošík