Ku Sulíkovmu Kilečku 2 prišli takmer dve stovky pripomienok, zaslali ich zamestnávatelia či ministerstvá

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR dostalo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k najnovšiemu balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia takmer dve stovky pripomienok, z toho 114 zásadných. Kilečku 2 pritom rezort s dotknutými subjektmi rokoval niekoľko mesiacov. Výraznej kritike materiál podrobil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Celkovo vzniesol takmer 40 zásadných pripomienok. Viacero ustanovení sa nepozdáva ani dodávateľom energií a distribučným spoločnostiam.Pripomienky však mali aj mnohé ministerstvá, medzi inými rezorty financií, dopravy, práce a zdravotníctva, ale aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR či Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.Zásadné výhrady vzniesli aj zamestnávatelia, Štatistický úrad SR, Slovenský živnostenský zväz, zástupcovia miest či Národná banka Slovenska a Potravinárska komora Slovenska.Konfederácia odborových zväzov SR uviedla, že zásadne nesúhlasí s návrhom uznesenia k zákonu, keďže rezorty zaväzuje k ďalším 64 novelizáciám zákonov. Podľa odborárov mali byť predložené do pripomienkového konania v paragrafovom znení priamo v návrhu zákona alebo príslušným rezortom.„Na základe skúseností konštatujeme, že jednotlivé rezorty následne k návrhom zákonov nevedú odbornú diskusiu, nevyhodnocujú argumenty a sú donútené prijať zmeny v zákonoch, s ktorými sa odborne a vecne príslušne nestotožňujú," tvrdí konfederácia.Ministerstvo hospodárstva zverejnilo Kilečko 2 koncom októbra. Z takmer 2 500 podnetov, ktoré dostali od podnikateľov, zaradili pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní však do ďalšieho legislatívneho procesu pokračuje 207 opatrení.V Kilečku 1 ich bolo 114. Rezort vyberal zmeny, ktoré vytvárajú priaznivejšie podnikateľské prostredie, avšak zároveň nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy.