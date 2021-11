Spahn predpovedá vývoj koronavírusu v Nemecku, do konca zimy sa nakazia všetci neočkovaní a časť zomrie

Kapacity sú takmer vyčerpané

Naliehavo odporúča očkovanie

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rýchly nárast prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku znamená, že do konca zimy sa pravdepodobne infikujú všetci ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní a časť z nich zomrie. Vyhlásil to v pondelok minister zdravotníctva Jens Spahn.Podľa oficiálnych údajov v Nemecku za posledných 24 hodín potvrdili vyše 30-tisíc nových prípadov nákazy koronavírusom, čo predstavuje zhruba 50-percentný nárast oproti stavu pred týždňom.Nemocnice varujú, že kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti sú takmer vyčerpané a niektorých pacientov musia prevážať na veľké vzdialenosti do iných kliník.Minister vyzval obyvateľov, aby sa nechali zaočkovať, a to aj posilňovacími vakcínami, pokiaľ prvé očkovanie dokončili pred viac ako šiestimi mesiacmi a znížili tak riziko ťažkého priebehu ochorenia.„Do konca tejto zimy bude v Nemecku takmer každý zaočkovaný, uzdravený, alebo zomrie,“ povedal Spahn novinárom. Pripustil, že niektorí tento názor považujú za cynický. „Ale je to pravda. Pri vysoko nákazlivom delta variante je to veľmi, veľmi pravdepodobné, a preto tak naliehavo odporúčam očkovanie,“ povedal Spahn.Nemecko podľa neho očakáva, že Európska únia koncom týždňa schváli vakcínu proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo veku 5 až 11 rokov. Miera nákazy školopovinných detí patrí medzi najvyššie v krajine.