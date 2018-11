Kuba nebude vysielať doktorov do Brazílie pre nezhody s Bolsonarom

Jair Bolsonaro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Havana 15. novembra (TASR) - Kuba už viac nebude posielať svojich lekárov do Brazílie, pretože považuje podmienky, ktoré stanovil novozvolený brazílsky krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro, za neprijateľné. S odvolaním sa na kubánske ministerstvo zdravotníctva o tom v stredu informovala agentúra DPA.Ministerstvo obvinilo Bolsonara, že spochybňuje kvalifikáciu kubánskych lekárov. Okrem toho novozvolený brazílsky prezident vyhlásil, že chce najímať lekárov individuálne a nie cez zaužívaný program, ktorý je už v platnosti niekoľko rokov.V rámci tohto programu už Kuba vyslala do Brazílie od roku 2013 približne 20.000 lekárov.Brazílska vláda platila lekárom za ich prácu 3500 dolárov mesačne, ale tí dostali len 900 dolárov, pretože Kuba si zvyšok ponechala s tým, že tieto finančné prostriedky putovali do systému verejného zdravotníctva.Kuba zabezpečuje zdravotníckych pracovníkov vo viac ako 60 krajinách a krajina takto ročne zarobí viac ako 10 miliárd dolárov.reagoval na Twitteri Bolsonaro, ktorý prevezme prezidentský úrad 1. januára.