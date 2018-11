Lajčák: Kým v minulosti pomáhali nám, teraz je SR schopná pomáhať iným

Miroslav Lajčák, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. novembra (TASR) – Netreba zabúdať na to, že v minulosti bolo Slovensko príjemcom pomoci a v súčasnosti už spolu so svojimi vtedajšími podporovateľmi pomáhame krajinám, ktoré to teraz potrebujú. Pre TASR to v stredu povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po stretnutí s americkým kolegom Mikeom Pompeom vo Washingtone.Šéfovia diplomacií rokovali o politických a bezpečnostných témach a bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a USA a tiež medzi Európskou úniou a USA. Rokovanie však začali pripomenutím si 100. výročia založenia Československa a 25. výročia vzniku SR a rovnakého výročia založenia diplomatických vzťahov medzi Bratislavou a Washingtonom.uviedol Lajčák a zdôraznil zmeny, ktorými vzťah USA so Slovenskom prešiel. Vzťah podľa neho vyzrel, je zdravý a v súčasnosti už obe krajiny nemusia o ňom veľa diskutovať, ale môžu sa venovať tomu, čo by mohli urobiť spolu v našom susedstve i globálne.V blízkej budúcnosti bude táto spolupráca ešte intenzívnejšia a to na základe bilaterálneho memoranda o porozumení v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce v regióne západného Balkánu a v krajinách Východného partnerstva EÚ, ktorú ministri včera podpísali.uviedol minister.Slovenská republika je prvou krajinou spomedzi bývalých prijímateľov americkej rozvojovej pomoci v regióne strednej a juhovýchodnej Európy, s ktorou vláda USA uzavrela takúto dohodu.Jedným z prvých krokov spolupráce bude napríklad podpora rozvoja miestnych samospráv v Moldavsku, pričom Slovensko využije svoje vlastné skúsenosti v tejto oblasti. Moldavsko, Ukrajina a Gruzínsko už podľa Lajčáka dosiahli v programe Východného partnerstva, ktoré Európska únia spustila pred takmer desiatimi rokmi, konkrétne výsledky a potrebujú od spojencov politickú víziu, aby zostali motivované uskutočňovať európske reformy aj ďalej.uviedol Lajčák.Americký šéf diplomacie vyjadril podporu budúcoročnému predsedníctvu Slovenska v OBSE, ktorého prioritou bude okrem iného práve Ukrajina a región východnej Európy.